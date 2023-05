1.600 familias están sin vivienda por el problema que hay en subsidio de 'Mi casa ya'

1.600 familias aseguran que se quedaron sin casa en Candelaria, Valle del Cauca, dicen que la constructora con la que iniciaron el proyecto de vivienda canceló la construcción.

Una de las afectadas, Stephany Reyes, indicó:

Las familias le hicieron un llamado al Gobierno Nacional:

A través de un comunicado, la constructora señaló que le ofreció dos opciones a los afectados:

El proyecto estaba previsto que se adelantara en la vía entre Cali y Candelaria.

Con los cambios en las condiciones del Gobierno Nacional para los subsidios de vivienda como Mi Casa Ya, muchas son las personas afectadas en todo el país. En Medellín, Noticias RCN conoció la historia de Lorena, una mujer cuidadora de adultos mayores que desde hace dos años invirtió en el sueño de tener casa propia y hoy está a punto de perder la propiedad.

Cuando Lorena conoció el proyecto Cerro Claro en Bello, supo que era ahí donde cumpliría el sueño de tener casa propia, dejar de pagar arriendo y vivir con su hijo. Terminó de pagar la cuota inicial en agosto del año pasado y en noviembre firmaría las escrituras, en ese momento se postuló a Mi Casa Ya y tal como consta en un documento fue habilitada. Pero llegó el nuevo año y con él, un Gobierno que cambió las condiciones del subsidio y ahora Lorena, debe volver a empezar desde cero el proceso de postulación.

"Me tocó renunciar porque la constructora me dijo: no podemos esperar más o si vas a esperar tienes que esperar hasta junio, pero se les sube el apartamento a 172 millones de pesos, entonces yo le dije no tengo de dónde sacar 22 millones de pesos" indicó la afectada.

Lorena ya se postuló al Sisbén, pero aún no ha sido encuestada y sin subsidio no tiene como pagar los 80 millones de pesos que le hacen falta para acceder al apartamento.

"Me llama el banco y me dice solamente tienes un aprobado de 45 millones 880 y yo no, no me da porque yo necesito son 85 millones 480, entonces no sé de a dónde voy a sacar los 40 millones de pesos que me hacen falta, entonces estoy en ese proceso porque el Ministerio de Vivienda cambió todo porque ya no es como venía antes sino que ya es por Sisbén, yo no tengo Sisbén, no sé si voy a ser aprobada por el Sisbén" dijo también.