"Habría una partida física de un personaje con mucho reconocimiento en Colombia": alarmante predicción de un vidente

El reconocido vidente compartió detalles de una de sus más recientes revelaciones.

Foto: Freepik.

Noticias RCN

enero 27 de 2026
12:01 p. m.
Tras el inicio del 2026, Uriel Vásquez, uno de los videntes más reconocidos de Colombia, ha realizado algunas revelaciones en sus redes sociales.

Sin embargo, en los últimos días dio detalles de una predicción que generó mucha preocupación entre los fanáticos del mundo artístico.

Y es que, según el astrólogo, podría presentarse una inesperada partida física en el transcurso del nuevo año.

Esta fue la preocupante predicción que realizó el vidente Uriel Vásquez y está relacionada con un artista colombiano

El pasado 23 de enero de 2026, sobre el mediodía, el vidente Uriel Vásquez informó que en uno de sus últimos análisis espirituales vio que algo malo podría pasar con un famoso vinculado al entorno artístico.

"Es algo que está relacionado con una muy fuerte eventualidad y se podría decir que una partida física de un personaje muy comprometido con el medio artístico de aquí de Colombia. Esta revelación viene para darse en este 2026, en lo que transcurre de este año", comenzó diciendo Uriel Vásquez.

"Es una persona a la que le tienen mucho cariño, que cuenta con mucho reconocimiento y que ha ayudado a una gran cantidad de artistas del país. Ustedes saben que yo les comparto revelaciones de lo que me muestran y me comparten en el plano espiritual", añadió.

Estos han sido los comentarios de los internautas tras la alarmante predicción del vidente Uriel Vásquez

Luego de la publicación de Uriel Vásquez, varios internautas se han pronunciado en las redes sociales.

"Santo Dios", "Dios los bendiga a todos", "una pérdida humana duele mucho", "que Dios no lo permita", "que por favor se cuiden todos", “este joven tiene un don”, “ya no aguanto más pérdidas”, “me duele”, “qué miedo”, “Jesús, ten misericordia", “cancelado en el nombre de Dios” y "que no vaya a pasar", han sido algunos de los comentarios.

 

