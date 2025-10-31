"Es un homicidio culposo": ¿qué tanta responsabilidad tiene el bar tras la muerte de la joven que consumió licor por un reto?

La muerte de una joven de 23 años en Cali, luego de participar en un reto de consumo excesivo de licor dentro de un bar, abrió un debate jurídico sobre la responsabilidad que tienen los establecimientos nocturnos frente a la seguridad de sus asistentes.

Según los reportes conocidos, la joven aceptó participar en una competencia que ofrecía dinero como premio a quien lograra ingerir la mayor cantidad de alcohol en poco tiempo.

Sin embargo, el desafío terminó en tragedia.

¿Qué tanta responsabilidad tiene el bar tras la muerte de la joven que consumió licor por un reto?

El caso ha desatado cuestionamientos sobre las condiciones en las que operaba el establecimiento y la falta de controles durante el evento.

Abogados penalistas han señalado que este hecho podría tener consecuencias penales, pues la discoteca habría promovido una actividad peligrosa sin las medidas mínimas de prevención ni la supervisión necesaria para garantizar la seguridad de los participantes.

El abogado penalista José Moreno aseguró que este caso encaja dentro del tipo penal de homicidio culposo, debido a que hubo una conducta negligente y una omisión por parte del lugar donde ocurrió el hecho:

Este caso configura un homicidio culposo en mi criterio jurídico, porque el establecimiento promovió un reto que incitaba al consumo excesivo de alcohol, sin control médico, sin protocolos de emergencia y con fines de lucro.

¿Qué van a investigar en el caso de la joven que murió por reto con licor en Cali?

Paralelamente, el penalista Francisco Bernate señaló que la Fiscalía General de la Nación debe adelantar una investigación exhaustiva para determinar las condiciones en las que se realizó el evento, identificar quién fungía como administrador y establecer si el licor que se ofrecía en el lugar era legal o adulterado:

La Fiscalía debe determinar quién era la persona que fungía como administrador, si el licor que se estaba suministrando era legal o ilegal, y qué medidas tenía el establecimiento.

Bernate recordó además que la legislación impone una obligación clara a los propietarios y administradores de bares y discotecas: velar por la integridad y seguridad de los asistentes.

Según explicó, la Constitución Política, las decisiones de la Corte Constitucional y el Código Nacional de Policía establecen que estos espacios deben garantizar condiciones seguras para quienes permanecen en ellos.

Quien funge como administrador de un establecimiento nocturno, de rumba, donde se consume licor, ostenta una condición de garante respecto a las personas que están allí departiendo.

¿Qué pasa si fue la víctima quien decidió hacer el reto del licor?

Los expertos coinciden en que el argumento de que la víctima aceptó participar voluntariamente no exime de responsabilidad al establecimiento.

José Moreno recordó que la Corte Suprema de Justicia, en su sentencia SP 2287 del 2017, dejó claro que el consentimiento no elimina la culpa cuando el riesgo fue creado y controlado por quien lo promueve:

No pueden quedarse en que la víctima aceptó el reto, porque como lo estableció la Corte Suprema, el consentimiento no exime responsabilidad cuando el riesgo fue creado y controlado por quien lo promueve.

En ese sentido, los abogados explican que podría tratarse de un homicidio culposo por omisión, figura que aplica cuando una persona tiene la obligación de actuar para evitar un daño y no lo hace.