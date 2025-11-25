VIDEO | Cámaras registraron violento asalto a mano armada en un local de El Cerrito

Un establecimiento comercial en El Cerrito, Valle del Cauca, fue escenario de un asalto violento que quedó grabado en un video de seguridad.

Dos hombres armados ingresaron al local, intimidaron a clientes y empleadas, y se llevaron el dinero de la caja registradora. Su huida terminó en una persecución policial que dejó a uno de ellos lesionado y a ambos capturados.

Las autoridades sostienen que estos sujetos harían parte de un grupo delictivo dedicado al hurto en varios municipios del departamento.

Asalto a mano armada en un local de El Cerrito, Valle del Cauca

El incidente ocurrió en un negocio ubicado en El Cerrito. En el video se observa claramente cómo uno de los delincuentes irrumpe en el establecimiento con el casco puesto y el arma en la mano, mientras su cómplice permanece cerca de la entrada.

El hombre armado se dirige directamente hacia la caja registradora, la abre sin esfuerzo y extrae el dinero que encuentra, mientras mantiene su arma visible para intimidar a todos los presentes.

Durante el asalto, varias personas que se encontraban en el punto, entre ellas dos mujeres, fueron obligadas a permanecer inmóviles bajo amenaza.

El sujeto apunta, presiona y se desplaza con rapidez mientras exige que nadie intente moverse.

¿Cuánto dinero lograron hurtar del local en El Cerrito?

Una vez obtienen el botín que fueron 742 mil pesos tomados de la caja, los delincuentes huyen en una motocicleta.

Minutos después, unidades de la Policía logran ubicarlos y se inicia una persecución por las vías del municipio.

Capturaron a delincuentes que robaron a mano armada en un local

En el trayecto, los dos hombres pierden el control del vehículo y caen al pavimento. Uno de ellos resulta herido por el impacto.

Los uniformados proceden a la captura inmediata de ambos sospechosos. En el lugar se les incautan las armas que portaban, incluida un revólver calibre 38 original y una arma traumática modificada, además de munición y la motocicleta en la que se desplazaban. El dinero robado también fue recuperado.

La coronel Sandra Rodríguez, comandante de la Policía del Valle del Cauca, confirmó los hechos:

Se les encuentra a estos dos delincuentes un revólver 38 original, un arma modificada traumática y munición para la misma al igual que se incauta una motocicleta y se recupera el dinero hurtado. Estos dos delincuentes son puestos a disposición de la autoridad competente.

Los investigadores señalan que los dos detenidos integrarían una estructura dedicada al hurto en El Cerrito, Palmira y otros municipios del Valle del Cauca.