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Fisioterapeuta habría deformado a sus pacientes con falsos quemadores de grasa en Medellín: esto se sabe

Las víctimas sufrieron secuelas permanentes, entre ellas deformidades y alteraciones funcionales.

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Valentina Bernal

junio 30 de 2026
12:16 p. m.
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Una fisioterapeuta fue enviada a un centro carcelario luego de que la Fiscalía General de la Nación la señalara de, presuntamente, realizar procedimientos estéticos con una sustancia promocionada como quemador de grasa que no contaba con registro sanitario del Invima.

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Según la investigación, tres personas resultaron afectadas tras someterse al procedimiento y presentaron lesiones permanentes que requirieron atención médica.

Además, durante un allanamiento, las autoridades encontraron un establecimiento donde, al parecer, se practicaban procedimientos invasivos sin cumplir con los permisos sanitarios y administrativos exigidos.

Descubren a fisioterapeuta que inyectaba falsos productos a sus pacientes en Medellín

De acuerdo con la Fiscalía, entre julio y agosto de 2024 un hombre y dos mujeres acudieron a un establecimiento ubicado en el barrio Belén, en Medellín, para realizarse un procedimiento estético.

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Allí, presuntamente, la fisioterapeuta Tathiana María Muñoz Muñoz les inyectó en diferentes partes del cuerpo una sustancia que era ofrecida como un quemador de grasa.

Sin embargo, las investigaciones establecieron que ese producto no contaba con registro sanitario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima).

¿Qué les pasó a los pacientes que fueron intervenidos por esta fisioterapeuta?

La Fiscalía indicó que, tras recibir las aplicaciones, las tres personas comenzaron a presentar complicaciones de salud que hicieron necesaria la atención médica.

Como resultado del procedimiento, las víctimas sufrieron secuelas permanentes, entre ellas deformidades físicas y perturbaciones funcionales, lesiones que ahora hacen parte del proceso judicial que adelantan las autoridades.

Capturaron a fisioterapeuta por falsos procedimientos estéticos en Medellín

La procesada fue capturada por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), con apoyo de la Policía Nacional y de la Secretaría de Salud de Medellín.

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El operativo se realizó mediante una diligencia de registro y allanamiento en un establecimiento comercial ubicado en el barrio La América, donde, según la investigación, se estarían practicando procedimientos invasivos sin contar con las autorizaciones administrativas y sanitarias requeridas.

Un fiscal de la Seccional Medellín presentó ante un juez de control de garantías a Tathiana María Muñoz Muñoz y le imputó los delitos de:

  • Lesiones personales dolosas.
  • Fabricación y comercialización de sustancias nocivas para la salud.

La mujer no aceptó los cargos. No obstante, por solicitud de la Fiscalía, el juez le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, mientras avanza el proceso judicial en su contra.

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