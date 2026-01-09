VIDEO: así fue el violento robo de una camioneta de alta gama con un arma traumática en Suba

El inicio de año en Bogotá vuelve a estar marcado por hechos de inseguridad. Un video registró el impresionante robo de un vehículo de alta gama en el norte de la capital, específicamente en el sector de Cantalejo, localidad de Suba. En las imágenes se observa cómo varios delincuentes armados intimidan a los ocupantes del automóvil.

Según el reporte de las autoridades, al descender del automóvil, uno de los hombres se opuso al robo y, en medio de un forcejeo, recibió varios disparos a corta distancia con lo que sería un arma traumática. La agresión ocurrió muy cerca de un punto donde, previamente, una pareja de adultos mayores también fue víctima de un ataque similar.

El vehículo fue recuperado en Puente Aranda

Tras el ataque, los delincuentes lograron huir con el vehículo de alta gama. Sin embargo, debido al plan candado activado por las autoridades, a la presión policial y al sistema de GPS del automóvil, el carro fue encontrado posteriormente abandonado en una bahía de la localidad de Puente Aranda.

El mayor Milton Pachón, comandante de la Policía en Suba, indicó que se está trabajando con cámaras de seguridad y testimonios para identificar a los responsables de este violento robo. Las labores se concentran en su plena identificación y captura.

El estado de salud de la víctima de los disparos

Las personas involucradas en el hecho señalaron que, por razones de seguridad, no entregarán su testimonio públicamente, pero sí dieron detalles adicionales sobre lo sucedido.

Confirmaron que la persona que recibió los disparos con el arma traumática se encuentra estable y fuera de peligro, tras haber sido atendida por personal médico y posteriormente dado de alta.