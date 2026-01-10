Útiles, descuentos y subsidios: ¿Cuándo y dónde será la Feria Escolar Compensar 2026?

El inicio del calendario escolar vuelve a poner contra las cuerdas el presupuesto de millones de familias en Colombia. Uniformes, útiles, textos, calzado y artículos para la lonchera se acumulan en una lista de gastos que, para muchos hogares, llega sin planificación previa.

De hecho, cifras de Fenalco revelan que siete de cada diez familias no ahorran para afrontar esta temporada, lo que incrementa el endeudamiento y la presión financiera en los primeros meses del año.

En este contexto, iniciativas como la Feria Escolar 2026 de Compensar se convierten en una alternativa clave para aliviar el impacto económico del regreso a clases.

¿Cuándo y dónde es la Feria Escolar de Compensar en Bogotá?

El evento, que se realizará del 14 al 18 de enero en Bogotá, busca ofrecer a las familias afiliadas un espacio donde puedan optimizar sus recursos, acceder a descuentos y hacer un uso estratégico del Subsidio Educativo.

La Feria Escolar 2026 se llevará a cabo en la Plaza de Eventos Compensar de la avenida 68, entre las 9:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde.

Enero suele ser uno de los meses más complejos para la economía doméstica. A los gastos habituales se suman los compromisos escolares, que llegan de manera simultánea y, en muchos casos, sin margen de maniobra.

Las Cajas de Compensación Familiar, en este sentido, juegan un papel relevante al ofrecer mecanismos de apoyo que buscan promover un consumo más consciente y planificado.

Compensar, consciente de esta realidad, amplió por primera vez a cinco días su Feria Escolar, con el objetivo de brindar mayor flexibilidad a las familias y facilitar una mejor organización del gasto antes del regreso a las aulas.

Feria Escolar 2026: descuentos y subsidios en un solo lugar

Durante cinco días, los asistentes podrán encontrar una oferta concentrada de artículos escolares con descuentos especiales, lo que permite reducir costos y evitar compras de última hora.

Uno de los principales atractivos del evento es la posibilidad de utilizar el Subsidio Educativo, un beneficio anual diseñado para aliviar los gastos asociados a la educación.

Para 2026, este apoyo asciende a 105.000 pesos por beneficiario para afiliados de las categorías A y B, y puede destinarse a la compra de útiles, textos, productos textiles y alimentos para la lonchera.

Según explicó Michel González, especialista de Mercadeo de Subsidios de Compensar, la intención es que el regreso a clases no se convierta en una fuente de estrés financiero, sino en una oportunidad para planificar mejor el presupuesto familiar y aprovechar los beneficios disponibles.

¿Cómo funciona el subsidio escolar 2026?

El Subsidio Educativo se abona automáticamente en diciembre a la Tarjeta Compensar, siempre que los beneficiarios —hijos o hermanos huérfanos— reciban el Subsidio Monetario y estén matriculados en educación básica o media, hasta grado 11, con edades entre los 6 y los 18 años.

Este beneficio puede utilizarse tanto durante la feria como en la Temporada Escolar, que se extenderá hasta el 28 de febrero.

Además del evento presencial, el subsidio es válido en una amplia red de establecimientos aliados a nivel nacional, entre ellos grandes superficies y papelerías reconocidas, lo que amplía las opciones de compra para las familias que no puedan asistir a la feria.

La Feria Escolar también contará con actividades recreativas, espacios diseñados para los niños y experiencias pedagógicas como el Museo de la Creatividad de Play-Doh, donde los más pequeños podrán aprender y jugar mientras los adultos realizan sus compras.

Asimismo, habrá sorteos y premios que buscan convertir el proceso de compra en una experiencia más amable.