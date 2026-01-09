CANAL RCN
Colombia Video

Cárcel para el hombre señalado de apuñalar en más de 50 oportunidades a su expareja en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación confirmó el proceso de judicialización para el hombre señalado de propinar 55 puñaladas a su expareja el pasado 1 de enero.

Noticias RCN

enero 09 de 2026
07:51 a. m.
A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General de la Nación confirmó el proceso de judicialización contra el hombre señalado de atacar de forma violenta a su expareja el pasado 1 de enero en una vivienda de la localidad de Engativá, en Bogotá.

De acuerdo a los hechos reportados por la autoridad, el presunto agresor "atacó a la víctima que se encontraba en estado de indefensión, causándole heridas de gravedad en el rostro, cuello, abdomen y extremidades".

Tras perpetrar estos hechos el hombre huyó de la vivienda, mientras que la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece hasta la fecha en una unidad de cuidados intensivos.

Cárcel para el presunto agresor

El hombre fue presentado ante un juez de control de garantías, donde un un fiscal de la Seccional Bogotá le imputó los delitos de feminicidio en grado de tentativa y violencia intrafamiliar, ambas conductas agravadas.

Tras las audiencias, el señalado aceptó los cargos y deberá cumplir una medida de aseguramiento en un centro carcelario, que será definida en las próximas horas. Cabe recordar que él mismo se entregó a las autoridades el pasado 7 de enero, tras emitir una orden de captura en su contra.

Detalles del ataque: lo que pasó antes de las 55 puñaladas

De acuerdo a lo que pudo conocer Noticias RCN, sumado al relato de la hermana de la víctima, este hombre habría planeado el ataque antes de ejecutarlo, pues las cámaras de seguridad de la vivienda lo muestran alistando maletas, objetos personales y algunos elementos de valor.

Cuando la mujer ingresó a su apartamento, la discusión comenzó de inmediato y minutos más tarde inició la agresión con golpes, mientras los hijos intentaron intervenir. Aunque parecía que sería un ataque con arma de fuego, al parecer la misma no funcionó, por lo que la atacó con un arma blanca, causándole 55 heridas.

