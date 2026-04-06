Suspendidos los pagos con Visa y Mastercard en Cuba tras sanciones anunciadas por EE. UU.

A partir del sábado 6 de junio quedarán suspendidas las operaciones de pago con tarjetas Visa y Mastercard en Cuba. Esto, como efecto de que un banco extranjero cesara su relación con la isla tras las sanciones puestas por Estados Unidos.

Por medio de un comunicado, el Banco Central de Cuba entregó detalles del anuncio que preocupa a varios usuarios. Resulta que se interrumpe la relación con Fincimex S.A., el procesador de las operaciones en la isla.

¿Desde cuándo aplica la suspensión?

“Cuba se ve imposibilitada de recibir ingresos como resultado de la comercialización de bienes y servicios por intermedio de tarjetas internacionales de probado alcance, tales como Visa y Mastercard”, precisó.

En ese orden de ideas, los medios de pago que se mantienen en el país centroamericano son: por efectivo, con tarjetas prepago nacionales (Clásica y Tropical) y con las tarjetas internacionales de Mir y Union Pay.

La suspensión responde a la orden ejecutiva 14404 del 1 de mayo, emitida por la administración del presidente Donald Trump en medio de la presión sobre la isla que ha aumentado con el paso de los meses.

¿Qué efectos han tenido las sanciones?

En la decisión, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro establece que el viernes 5 de junio es la fecha límite para que las empresas extranjeras que tengan negocios con Gaesa (Grupo de Administración de Empresas S.A.) reajusten sus operaciones. De lo contrario, recibirán sanciones.

Un punto clave para entender el conflicto es que Gaesa, la cual es operada por las fuerzas armadas de Cuba, tiene como brazo financiero a Fincimex.

A nivel internacional, se ha indicado que las medidas podrían llevar a obstáculos para acceder al sistema financiero internacional o realizar transacciones. Los efectos ya se están viendo, como es el caso de la cadena española de hoteles Meliá, la cual informó que dejarán de operar los 15 hoteles en la isla.