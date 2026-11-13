Este es el nuevo hangar en Tolemaida: tiene aulas y áreas para entrenar pilotos

El Ministerio de Defensa y el Ejército participaron en la ceremonia de inauguración del nuevo hangar de instrucción en Tolemaida. Fue bautizado con el nombre de sargento viceprimero Javier Elías Reino Badel, en honor al militar que falleció hace más de dos años.

El sargento estuvo más de 20 años vinculado al Ejército e hizo parte del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación. El 5 de febrero de 2024 murió cuando ejercía sus labores como estandarizador e instructor de tripulantes del UH-60 Black Hawk.

Así se ve el nuevo hangar

La construcción contó con la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El hangar está adecuado con aulas, talleres y áreas de instrucción, espacios para que los uniformados fortalezcan sus conocimientos.

Durante la inauguración, también se informó que Colombia asumía la dirección del Centro de Entrenamiento Avanzado de Ala Rotatoria. Quedó en manos del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación (BETRA), con el acompañamiento de Estados Unidos.

Colombia dirigirá un centro de entrenamiento

Así las cosas, en la base de Tolemaida se llevarán a cabo cursos que les servirán a los aviadores. A nivel tecnológico, hay un taller de mantenimiento y reparación de motores T700, unidad que cumplirá un rol clave en el mantenimiento de los helicópteros modelo Black Hawk.

Hay que recordar que este centro de entrenamiento, creado en 2019, ha tenido un rol clave en la formación de militares y policías en Costa Rica, Panamá y Perú. Ha formado a 2.098 alumnos, de los cuales 385 provienen de los llamados países aliados. Se han impartido más de ocho mil horas de vuelo y 359 cursos.

“Con la nacionalización del Centro de Entrenamiento Avanzado de Ala Rotatoria, Colombia asume permanentemente una capacidad estratégica que construimos junto a los Estados Unidos y lo hace con la convicción de que está preparada para sostenerla, proyectarla y llevarla aún más lejos”, declaró el general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa.