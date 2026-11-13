CANAL RCN
Colombia Video

Este es el nuevo hangar en Tolemaida: tiene aulas y áreas para entrenar pilotos

El hangar es una muestra del trabajo entre Colombia y Estados Unidos en materia militar.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 13 de 2026
06:10 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Ministerio de Defensa y el Ejército participaron en la ceremonia de inauguración del nuevo hangar de instrucción en Tolemaida. Fue bautizado con el nombre de sargento viceprimero Javier Elías Reino Badel, en honor al militar que falleció hace más de dos años.

Ejercicio militar conjunto de Colombia y EE. UU.: 600 uniformados fortalecieron sus capacidades
RELACIONADO

Ejercicio militar conjunto de Colombia y EE. UU.: 600 uniformados fortalecieron sus capacidades

El sargento estuvo más de 20 años vinculado al Ejército e hizo parte del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación. El 5 de febrero de 2024 murió cuando ejercía sus labores como estandarizador e instructor de tripulantes del UH-60 Black Hawk.

Así se ve el nuevo hangar

La construcción contó con la participación del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. El hangar está adecuado con aulas, talleres y áreas de instrucción, espacios para que los uniformados fortalezcan sus conocimientos.

Durante la inauguración, también se informó que Colombia asumía la dirección del Centro de Entrenamiento Avanzado de Ala Rotatoria. Quedó en manos del Batallón de Entrenamiento y Reentrenamiento de Aviación (BETRA), con el acompañamiento de Estados Unidos.

Colombia dirigirá un centro de entrenamiento

Así las cosas, en la base de Tolemaida se llevarán a cabo cursos que les servirán a los aviadores. A nivel tecnológico, hay un taller de mantenimiento y reparación de motores T700, unidad que cumplirá un rol clave en el mantenimiento de los helicópteros modelo Black Hawk.

Perro del Ejército evitó una tragedia: encontró un cilindro bomba junto a la vivienda de líder social en Antioquia
RELACIONADO

Perro del Ejército evitó una tragedia: encontró un cilindro bomba junto a la vivienda de líder social en Antioquia

Hay que recordar que este centro de entrenamiento, creado en 2019, ha tenido un rol clave en la formación de militares y policías en Costa Rica, Panamá y Perú. Ha formado a 2.098 alumnos, de los cuales 385 provienen de los llamados países aliados. Se han impartido más de ocho mil horas de vuelo y 359 cursos.

“Con la nacionalización del Centro de Entrenamiento Avanzado de Ala Rotatoria, Colombia asume permanentemente una capacidad estratégica que construimos junto a los Estados Unidos y lo hace con la convicción de que está preparada para sostenerla, proyectarla y llevarla aún más lejos”, declaró el general (r) Jorge Eduardo Mora, ministro de Defensa.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Universidad se pronunció por caso de 'Rogelio', el gato que habría sido intervenido vivo durante una práctica académica

Fiscalía General de la Nación

Entre lágrimas y abrazos: así fue el reencuentro de Rodrigo López con su hijo tras 18 meses secuestrado por el ELN

Medellín

Impresionante accidente en Medellín: camión se llevó todo a su paso y dos personas murieron

Otras Noticias

Loterías

MiLoto cayó de nuevo y ganador se llevó 200 millones de pesos: estos fueron los números

El ganador se llevó el acumulador tras acertar las cifras.

Selección Colombia

¡Atención, Colombia! Esta es la titular de la Selección para el partido vs. Chile

Néstor Lorenzo permitió conocer la nómina a falta de una hora para el pitazo inicial.

Artistas

¿Luisa Fernanda W volverá a ser mamá? Esto reveló

Estados Unidos

Se suspende la salida de vuelos domésticos en los EE. UU. y se evaluará el aterrizaje de vuelos internacionales

Enfermedades

¡Ojo a los signos de alarma! Esta es la principal causa de morbilidad materna evitable