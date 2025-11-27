CANAL RCN
Colombia Video

Video | Balacera en ciclorruta de Bogotá terminó en la captura de un joven armado que intentaba huir

El hombre abrió fuego contra los patrulleros que lo perseguían tras ser señalado de merodear la zona para robar.

Noticias RCN

noviembre 27 de 2025
07:22 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Una llamada de emergencia a la línea 123 activó un operativo policial en el barrio La Patria, al oriente de Bogotá.

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron
RELACIONADO

Madre adolescente permitía que su bebé de un año fuera sometida a abusos por su pareja: los vecinos lo grabaron

Allí, ciudadanos alertaron sobre la presencia de un hombre que tenía una actitud sospechosa en inmediaciones de una ciclorruta.

Joven sospechoso desató persecución policial en ciclorruta de Bogotá

En las últimas horas, una intervención en el barrio La Patria terminó en una persecución armada que permitió la aprehensión de un joven de 20 años.

Todo comenzó cuando los patrulleros del CAI Rionegro fueron notificados por la central de radio sobre una denuncia ciudadana que advertía la presencia de una persona que se desplazaba de manera inusual cerca de una ciclorruta del sector.

Atendiendo la alerta, los uniformados se dirigieron al punto señalado y lograron identificar a un hombre que reunía las características descritas en el reporte.

Al intentar abordarlo para una verificación, este individuo emprendió la huida sin mediar palabra, lo que dio inicio a una persecución a pie a lo largo del corredor destinado a los ciclistas.

Se registró balacera en ciclorruta de Bogotá por intento de robo

Mientras los policías avanzaban detrás de él, el joven extrajo un arma de fuego y disparó contra los uniformados en un intento por evadir la captura.

Turista canadiense fue robada y abusada sexualmente por un habitante de calle en un cerro de Medellín
RELACIONADO

Turista canadiense fue robada y abusada sexualmente por un habitante de calle en un cerro de Medellín

A pesar del cruce de disparos, los patrulleros lograron mantenerse en la persecución hasta acorralarlo y reducirlo, evitando que escapara del área.

En el procedimiento le fue encontrado un revólver, elemento que, según las autoridades, habría llevado consigo para intimidar o atacar a los ciudadanos que transitan por esta vía exclusiva para bicicletas.

El detenido fue capturado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, tentativa de homicidio y violencia contra servidor público.

Luego, una vez asegurado, tanto el arma incautada como el joven fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el avance del proceso judicial.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Capitán del Ejército habría asesinado a su pareja y luego se quitó la vida en el Cantón Norte de Bogotá

Ejército Nacional

Coronel (r) Juan Carlos Mazo, presidente de Indumil, señalado por presunta manipulación de ascensos militares

Elecciones en Colombia

Calendario electoral: entregas de firmas, inscripciones y fracturas políticas marcan la campaña presidencial

Otras Noticias

Tokio

Colombia brilló en Miss International 2025: ¡Catalina Duque se quedó con la corona!

La representante de Colombia logró llegar al Top 5 y se convirtió en una de las figuras más destacadas de la noche.

Finanzas personales

Ciudadanos que tendrán pasajes gratis de TransMilenio para 2026 pese al aumento que habrá

Estos son los colombianos que tendrían pasajes gratis para el próximo año.

Atlético Nacional

Impactantes imágenes de golpiza de hinchas de Nacional a aficionados del Junior

Venezuela

Venezuela revoca permisos a seis aerolíneas tras suspensión de rutas por alerta de EE.UU.

Animales

Hábitos que podrían prolongar la vida de las mascotas, según científicos