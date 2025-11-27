Video | Balacera en ciclorruta de Bogotá terminó en la captura de un joven armado que intentaba huir

Una llamada de emergencia a la línea 123 activó un operativo policial en el barrio La Patria, al oriente de Bogotá.

Allí, ciudadanos alertaron sobre la presencia de un hombre que tenía una actitud sospechosa en inmediaciones de una ciclorruta.

Joven sospechoso desató persecución policial en ciclorruta de Bogotá

En las últimas horas, una intervención en el barrio La Patria terminó en una persecución armada que permitió la aprehensión de un joven de 20 años.

Todo comenzó cuando los patrulleros del CAI Rionegro fueron notificados por la central de radio sobre una denuncia ciudadana que advertía la presencia de una persona que se desplazaba de manera inusual cerca de una ciclorruta del sector.

Atendiendo la alerta, los uniformados se dirigieron al punto señalado y lograron identificar a un hombre que reunía las características descritas en el reporte.

Al intentar abordarlo para una verificación, este individuo emprendió la huida sin mediar palabra, lo que dio inicio a una persecución a pie a lo largo del corredor destinado a los ciclistas.

Se registró balacera en ciclorruta de Bogotá por intento de robo

Mientras los policías avanzaban detrás de él, el joven extrajo un arma de fuego y disparó contra los uniformados en un intento por evadir la captura.

A pesar del cruce de disparos, los patrulleros lograron mantenerse en la persecución hasta acorralarlo y reducirlo, evitando que escapara del área.

En el procedimiento le fue encontrado un revólver, elemento que, según las autoridades, habría llevado consigo para intimidar o atacar a los ciudadanos que transitan por esta vía exclusiva para bicicletas.

El detenido fue capturado por los delitos de tráfico, fabricación o porte de armas de fuego, tentativa de homicidio y violencia contra servidor público.

Luego, una vez asegurado, tanto el arma incautada como el joven fueron dejados a disposición de la autoridad competente para el avance del proceso judicial.