Video captó cómo ladrón apuñaló y mató a un domiciliario Wayúu en Barranquilla

Un domiciliario de 20 años, perteneciente a la etnia Wayúu, perdió la vida tras ser atacado con arma blanca durante un asalto en el barrio La Ceiba, al sur de Barranquilla, Atlántico.

El hecho ocurrió a las 10:36 de la mañana, cuando la víctima llegaba a una tienda para entregar un pedido. De acuerdo con las imágenes de las cámaras de seguridad, un hombre se bajó de una motocicleta y de inmediato abordó al domiciliario. El violento asalto duró menos de 10 segundos.

Durante el robo, el delincuente asestó una herida con cuchillo a la altura del corazón de la víctima, quien había puesto resistencia al asalto.

Posteriormente, el ladrón arrebató el bolso que el joven tenía en su mano y huyó del lugar, donde cómplices lo esperaban en una esquina.

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Domiciliario pidió ayuda tras el ataque (VIDEO)

El domiciliario, gravemente herido, comenzó a pedir ayuda, pero a los pocos segundos se desvaneció.

Fue trasladado de inmediato al hospital general de Barranquilla, donde lamentablemente falleció a causa de la gravedad de la lesión.

Las autoridades lograron la captura del presunto responsable, quien quedó registrado en las cámaras de video de seguridad. El detenido, de 24 años, tiene siete anotaciones judiciales por el delito de hurto.

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El asesino del domiciliario tenía casa por cárcel

Lo más grave del caso es que el capturado se encontraba en libertad condicional y tenía la medida de casa por cárcel al momento de cometer el crimen.

Las autoridades del departamento de Atlántico se encuentran reuniendo todo el material probatorio necesario para el proceso de imputación del capturado, quien será presentado ante las autoridades judiciales.