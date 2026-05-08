Hallaron cuerpo en descomposición amarrado y con señales de tortura dentro de un costal en Barranquilla

Durante las últimas horas de este jueves, en Barranquilla, fue encontrado el cuerpo de un hombre dentro de un costal.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, el cadáver estaba en avanzado estado de descomposición y presentaba varios impactos de arma de fuego.

Pero uno de los detalles que más ha causado preocupación entre investigadores y ciudadanos es que el cuerpo tenía las manos atadas, situación que llevó a las autoridades a sospechar que la víctima habría sido sometida a actos de tortura antes de ser asesinada y abandonada dentro del costal.

Van cuatro asesinatos en el Atlántico en menos de 24 horas

El hallazgo se produjo en medio de una preocupante racha de violencia que deja cuatro personas asesinadas en menos de 24 horas en el Atlántico.

Entre los otros hechos violentos reportados están dos ataques registrados de manera simultánea en los barrios Rebolo y Ciudad Modesto, en el suroriente y suroccidente de la ciudad. En esos casos fueron asesinados un hombre de 41 años y un joven de 22 años.

Según lo informado por las autoridades, en uno de esos ataques los agresores persiguieron a la víctima y durante el hecho también dejaron herido a un joven de 21 años, quien permanece recluido en un centro médico del barrio La Manga recibiendo atención médica.

Hallaron cuerpo en descomposición dentro de un costal en Barranquilla

Sin embargo, el caso del cuerpo hallado dentro del costal es el que más preocupa actualmente a las autoridades judiciales por la violencia con la que habría sido cometido el crimen y por las condiciones en las que fue encontrado el cadáver.

Por ahora, el cuerpo permanece en proceso de identificación y verificación de antecedentes por parte de las autoridades.

Todas las diligencias judiciales avanzan desde Medicina Legal en el Atlántico, mientras investigadores intentan esclarecer quién era la víctima y quiénes estarían detrás del asesinato.