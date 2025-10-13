Cayeron ‘Los del Palenque’: banda criminal dedicada al microtráfico

Un contundente operativo de la Policía Nacional permitió la desarticulación de la organización criminal conocida como ‘Los del Palenque’, señalada de controlar el tráfico de estupefacientes en varios sectores del municipio de Salamina, Caldas.

Capturan a miembros de 'Los del Palenque'

La acción coordinada culminó con seis capturas y la incautación de varias dosis de droga, poniendo fin a una red que llevaba más de un año afectando la tranquilidad de la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, la investigación incluyó labores de inteligencia, seguimientos encubiertos y recolección de pruebas que permitieron ubicar las viviendas utilizadas por la estructura para almacenar, dosificar y vender sustancias ilícitas.

Durante el operativo, se llevaron a cabo cinco allanamientos simultáneos en los barrios El Palenque, Descanso, Playón, 20 de Julio y Obrero, zonas donde la organización tenía mayor influencia.

En las diligencias fueron detenidos seis presuntos integrantes, entre ellos su supuesto cabecilla, conocido como ‘Queso’, quien sería el encargado de coordinar toda la red de distribución.

Junto a él fueron capturados otros presuntos miembros identificados con los alias de Juan, ‘El Viejo’, ‘Natali’, ‘Papas’ y ‘Cachaza’, todos requeridos por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir.

En los registros, los uniformados incautaron dosis de bazuco, base de coca y un teléfono celular, elementos que serían utilizados en las actividades de microtráfico.

Según el reporte oficial, el grupo ilegal habría obtenido ganancias mensuales superiores a los 20 millones de pesos, producto de la venta de drogas en el casco urbano del municipio.

Los detenidos fueron presentados ante las autoridades judiciales competentes y, tras las audiencias de legalización e imputación de cargos, recibieron medida de aseguramiento.

Policía capturó a seis integrantes de 'Los del Palenque'

La coronel Rocío Milena Melo Puerto, comandante del departamento de Policía Caldas, destacó que este resultado forma parte de la estrategia institucional para desmantelar estructuras dedicadas al microtráfico y reforzar la seguridad ciudadana.

“Continuaremos atacando frontalmente a los grupos delincuenciales vinculados al tráfico de estupefacientes. Nuestro compromiso es con la tranquilidad de los caldenses, garantizando espacios seguros y libres del flagelo de las drogas”, aseguró la oficial.