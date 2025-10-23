Video reveló el momento exacto en que sacaron al hombre que desató la balacera en Mazurén

Un intenso operativo del Gaula Militar de Cundinamarca en el norte de Bogotá terminó en medio de una balacera que dejó tres soldados heridos y una zona residencial completamente acordonada.

Todo ocurrió en el sector de Mazurén, cuando los uniformados intentaban hacer efectiva una orden de captura contra un hombre señalado por homicidio y extorsión.

¿Quién es el hombre que desató una balacera en Mazurén?

Las autoridades confirmaron que la situación comenzó cuando el Gaula Militar, en coordinación con la Fiscalía, llegó hasta un conjunto cerrado del sector de Mazurén para materializar una orden de captura.

El objetivo era un hombre que, según la investigación, habría cometido un homicidio hace tres años.

Cuando el sujeto se disponía a ingresar a los apartamentos, varios uniformados descendieron de tres vehículos oficiales y le informaron que iba a ser capturado.

En ese momento, de acuerdo con las versiones preliminares, el hombre sacó un arma de fuego y disparó en repetidas ocasiones contra los soldados.

¿Cómo están los soldados heridos en la balacera de Mazurén?

En medio del intercambio, tres uniformados resultaron heridos: dos de ellos en las piernas y uno más a la altura del abdomen.

Este último sobrevivió gracias al chaleco antibalas que portaba, lo que evitó que el proyectil le causara una herida mortal.

El enfrentamiento generó pánico entre los residentes del conjunto y vecinos del sector, quienes escucharon más de diez detonaciones seguidas.

Minutos después, la zona fue acordonada por las autoridades mientras el CTI de la Fiscalía y los equipos de criminalística recopilaban pruebas y revisaban las cámaras de seguridad del lugar para determinar con exactitud cómo ocurrieron los hechos.

Video reveló el momento exacto en que sacaron del conjunto al hombre que desató la balacera

Minutos más tarde, se conoció un video que muestra el momento en que el hombre es sacado del conjunto.

En las imágenes se observa al capturado, vestido con pantalón, chaqueta verde y gorra, siempre con la cabeza inclinada hacia abajo para evitar que su rostro fuera captado por las cámaras.

Está custodiado por un funcionario del CTI y cuatro policías del Gaula que lo escoltan hasta una camioneta oficial, donde finalmente lo suben para trasladarlo.

El Comando de la Décima Tercera Brigada del Ejército Nacional emitió un comunicado confirmando que los tres soldados heridos pertenecen al Gaula Militar de Cundinamarca y que fueron trasladados a centros médicos donde reciben atención.

También explicó que los uniformados se abstuvieron de usar sus armas para evitar dañar a tres mujeres que acompañaban al capturado en el momento del tiroteo.

Finalmente, el sujeto, requerido por homicidio y extorsión, fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes.