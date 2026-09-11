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Le ordenan a Angie Rodríguez retractarse por afirmaciones contra Laura Sarabia

Un juez le ordenó a Rodríguez retractarse por lo que dijo sobre Sarabia.

Laura Sarabia y Angie Rodríguez.
Laura Sarabia y Angie Rodríguez. Foto: Dapre | Cancillería.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 09 de 2026
04:42 p. m.
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Un juez le ordenó a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), retractarse a favor de Laura Sarabia.

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Esto, en relación con las afirmaciones que Rodríguez hizo contra Sarabia por la presunta organización o facilitación de encuentros sexuales para el expresidente Gustavo Petro.

Detalles de la decisión

La abogada de Sarabia, Lina Sandoval Echavarría, dio a conocer la decisión del Juzgado Sexto Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá. De igual forma, la excanciller se pronunció.

“Siempre he respetado el derecho a denunciar, pero no voy a permitir que se creen historias con mi nombre. Hoy la justicia me dio la razón y ordenó la retractación”, afirmó en sus redes sociales.

Así las cosas, se le ordenó a Rodríguez lo siguiente: “Que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, firme el texto que se transcribe y lo lea íntegramente, en su voz, en una grabación de video. Podrá realizar la grabación sin mostrar su rostro y con asistencia técnica”.

En la acción de tutela presentada por Sarabia, se hace referencia a lo dicho por Rodríguez en varios espacios en medios de comunicación en el transcurso de octubre de 2026.

¿Cuáles fueron las afirmaciones?

Uno de los señalamientos más graves se relacionó con los cargos que tuvo Sarabia en el gobierno. “Le atribuyó la obtención o conservación de sus cargos (…) a la utilización de fotografías, videos e información privada del (ex)presidente Gustavo Petro como instrumentos de chantaje”, se detalló en la tutela.

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La rectificación, entonces, se centró en tres aspectos: señalamientos sobre manejos en el Palacio de Nariño, la presunta facilitación de encuentros sexuales y el supuesto chantaje mencionado anteriormente.

En ese orden de ideas, el texto para retractarse menciona esto: “El respaldo (de las afirmaciones de Rodríguez) que tenía era insuficiente para presentar estas imputaciones (…) Los hechos que relaté no demostraban que Laura Sarabia hubiera organizado estos encuentros ni que hubiera utilizado esa información para chantajear (…) Por eso, retiro esos señalamientos como hechos probados”.

Por último, se debe indicar que esta decisión puede ser impugnada acorde a los tiempos amparados en la ley.

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