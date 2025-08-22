VIDEO | En ruinas quedaron los comercios del lugar donde detonó el ‘camión bomba’ en Cali

Este 21 de agosto, la octava, una de las zonas más concurridas de Cali fue destruida por las bombas que fueron detonadas en un camión, en plena hora pico, que acabó con la vida de seis personas y dejó más de 70 heridos.

Noticias RCN recorrió las calles del lugar de la explosión y habló con los familiares de las víctimas y con quienes perdieron su negocios y casas por esta acción criminal que no solo enluta a la ciudad, sino a todo el país.

A pesar de la destrucción, la consigna es salir salir adelante y no dejarse amedrentar de los violentos que tienen sumido al país en el miedo y la zozobra.

Comerciantes se quiebran al ver sus negocios en ruinas

Jaime Ponce, afectado por el atentado, es uno de esos hombres que le apostaron a salir adelante emprendiendo y en cuestión de segundos lo perdieron todo.

El quebrantamiento de Jaime es la devastación del alma. 30 años de trabajo procesando coco en familia quedaron destruidos en un abrir y cerrar de ojos.

Mi mujer acababa de llegar con las dos niñas, iban a matricularlas y en cinco minutos fue el atentado. Gracias a Dios se encuentran ya recuperadas y le pedimos al pueblo que esto no vuelva a suceder. Mucha gente inocente que no tiene que nada que ver con esta violencia.

Las fachadas que recibieron el impacto directo se asemejan a la destrucción de la guerra.

Decenas de establecimientos destruidos, como un hotel del que viven desde hace diez años una pareja de esposos. Consideran que solo la fe los mantiene vivos.

“Todo está destruido es mi virgencita del Carmen, que ha sido la protectora no se ha movido de ahí. Ahí está firme. Eso le da una moral a uno y un aliento y una fe a uno”, dijo Miguel Rodríguez, dueño del hotel que quedó en ruinas.

Jaime, Miguel y otras decenas de ciudadanos son el rostro de la tragedia que hoy enfrentan los afectados del ataque terrorista.

Restablecen la energía eléctrica en la zona del atentado en Cali

Tras horas de mucha incertidumbre y tristeza, todo comienza a tomar forma en la zona del ataque.

En las últimas horas reconectaron la energía eléctrica y ya están trabajando en volver a tener acceso a internet.

La gente está trabajando, soldando puertas para asegurar lo poco que se ha salvado de esa acción terrorista

Es poner manos a la obra. Es mostrar que hay que resurgir y levantarse después de la dificultad que se ha vivido en Cali.