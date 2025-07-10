CANAL RCN
Colombia Video

Cámaras de seguridad registraron violentos atracos de motoladrones en Engativá

Las imágenes dejan en evidencia varios de los violentos robos que están siendo cometidos casi a diario en el occidente de Bogotá.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
08:37 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Noticias RCN conoció una denuncia ciudadana por parte de la comunidad del barrio El Paseo, en Engativá, occidente de Bogotá, donde piden ayuda a las autoridades para capturar a un grupo de ladrones que tiene azotados a los habitantes de la zona.

Los vecinos del barrio El Paseo, ubicado en la calle 64C, con carrera 71, están desesperados, aseguran que su barrio se convirtió en una guarida de delincuentes.

Así lo han permitido ver videos de cámaras de seguridad que han registrado varios de estos robos a mano armada.

VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones
RELACIONADO

VIDEO | Víctima de intento de fleteo era policía, sacó su arma, disparó y mató a uno de los ladrones

Ladrones en moto acechan barrio de Engativá

Motoladrones han sembrado el terror en el barrio El Paseo. En busca de nuevas víctimas recorren sus calles antes de que amanezca o en las noches, así quedó evidenciado en cámaras de seguridad de la zona.

Uno de estos casos es el de un joven que caminaba por el barrio en horas de la noche. Los delincuentes lo rodean, lo amenazan, lo despojan de sus pertenencias y luego lo golpean.

A la semana se registran en la misma zona dos y tres robos de este tipo.

VIDEO | Interceptaron en plena vía a ladrones de computadoras de carros tras robar en Bogotá
RELACIONADO

VIDEO | Interceptaron en plena vía a ladrones de computadoras de carros tras robar en Bogotá

Así robaron motoladrones a una pareja en Engativá

Otro de los casos es el de una pareja que salió de madrugada a trabajar y cuando caminaba por un parque fueron detectados por los delincuentes.

El grupo de motoladrones los interceptaron, los amenazaron y les hicieron vaciar sus pertenencias.

Sin embargo, no fue suficiente, además, les pidieron las claves de sus celulares y una vez desbloqueados, huyeron del lugar.

Ladrones de vehículos se creían intocables, pero cayeron durante persecución con disparos en Bogotá
RELACIONADO

Ladrones de vehículos se creían intocables, pero cayeron durante persecución con disparos en Bogotá

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Personería de Bogotá alerta sobre aumento en incautación de armas de fuego

Vía al Llano

“Hay que drenar la montaña”: gobernador de Cundinamarca sobre el cierre de la vía al Llano

Medellín

Firman nuevo acuerdo entre la Alcaldía de Medellín y la UBPD para localizar a más de 4.000 desaparecidos

Otras Noticias

Medicamentos

Crisis en el sistema de salud: Pacientes diabéticos luchan por acceso a medicamentos e insumos vitales

Miles de colombianos con diabetes enfrentan graves dificultades para obtener insulina, citas médicas y otros tratamientos esenciales. La situación afecta a pacientes de todas las edades.

La casa de los famosos

¿Cuándo empiezan las votaciones para elegir a los habitantes de La casa de los famosos Colombia?

¿Cuándo?, ¿dónde? y ¿cómo?. Aquí le contamos todos los detalles sobre las votaciones de La casa de los famosos Colombia.

California

Alpinista de 23 años cae de acantilado mientras transmitía en vivo desde TikTok en California

Liverpool FC

Daniel Sturridge reconoce el error del Liverpool: “Desde que se fue Luis Díaz, perdimos intensidad”

Resultados lotería

Resultado Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 6 de octubre de 2025