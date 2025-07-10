Cámaras de seguridad registraron violentos atracos de motoladrones en Engativá

Noticias RCN conoció una denuncia ciudadana por parte de la comunidad del barrio El Paseo, en Engativá, occidente de Bogotá, donde piden ayuda a las autoridades para capturar a un grupo de ladrones que tiene azotados a los habitantes de la zona.

Los vecinos del barrio El Paseo, ubicado en la calle 64C, con carrera 71, están desesperados, aseguran que su barrio se convirtió en una guarida de delincuentes.

Así lo han permitido ver videos de cámaras de seguridad que han registrado varios de estos robos a mano armada.

Ladrones en moto acechan barrio de Engativá

Motoladrones han sembrado el terror en el barrio El Paseo. En busca de nuevas víctimas recorren sus calles antes de que amanezca o en las noches, así quedó evidenciado en cámaras de seguridad de la zona.

Uno de estos casos es el de un joven que caminaba por el barrio en horas de la noche. Los delincuentes lo rodean, lo amenazan, lo despojan de sus pertenencias y luego lo golpean.

A la semana se registran en la misma zona dos y tres robos de este tipo.

Así robaron motoladrones a una pareja en Engativá

Otro de los casos es el de una pareja que salió de madrugada a trabajar y cuando caminaba por un parque fueron detectados por los delincuentes.

El grupo de motoladrones los interceptaron, los amenazaron y les hicieron vaciar sus pertenencias.

Sin embargo, no fue suficiente, además, les pidieron las claves de sus celulares y una vez desbloqueados, huyeron del lugar.