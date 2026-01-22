CANAL RCN
Video de los últimos segundos con vida del organizador de bodas Diego Mazabel, asesinado en Cali

El crimen ocurrió a tres cuadras de su residencia en el barrio Linqueño. El hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

enero 22 de 2026
02:05 p. m.
Un crimen que conmocionó a la ciudad de Cali cobró la vida de Diego Mazabel, empresario de 43 años dedicado a la organización de bodas, quien fue asesinado ayer al mediodía en el sur de la capital vallecaucana cuando caminaba a tan solo tres cuadras de su residencia.

Los hechos ocurrieron en el barrio Linqueño, cuando Mazabel se dirigía a su casa hablando por teléfono. Según las imágenes captadas por cámaras de seguridad, un hombre que se movilizaba en motocicleta lo interceptó a la altura de una peluquería.

Tras empujarlo, el criminal le disparó en la cabeza y huyó del lugar llevándose la maleta de la víctima. La herida resultó mortal.

Así fue el asesinato del organizador de bodas Diego Mazabel

El coronel Andrés Arias, comandante (e) de la Policía de Cali, entregó detalles del hecho:

Fue abordado por un sujeto que se movilizaba en una motocicleta en donde al parecer le quería pretender justar sus pertenencias y pues lamentablemente fallece esta persona.

De inmediato, las autoridades activaron los protocolos de investigación.

Las investigaciones están a cargo de un grupo especial conformado por la Policía Metropolitana de Cali y el CTI de la Fiscalía.

"Desde el día de ayer en coordinación con nuestra Policía Metropolitana y con el CTI de la Fiscalía que ha determinado un grupo especial de investigación para priorizar que podamos tener un resultado rápidamente”, indicó Jairo García, secretario de Seguridad de Cali.

Diego Mazabel acababa de anunciar su compromiso

Diego Mazabel era padre de dos hijos y hace apenas tres días había anunciado su compromiso con su novia, con quien planeaba casarse en junio.

El gremio de organizadores de eventos lamentó profundamente la pérdida.

"Todos los que conocíamos a Diego Mazabel sabemos que era una persona llena de luz, llena de color, llena de alegría. Un trabajador incansable que amaba a su familia y que estaba feliz por su compromiso. No podemos dejar que este caso quede en el olvido y quede en vano", dijo Manuel Pineda, amigo de la víctima.

