Menor de 16 años habría sido asesinada a tiros por su novio, uno de los sicarios más buscados en Bucaramanga

Un ataque armado en el barrio San Miguel, en Bucaramanga, Santander, dejó una adolescente de 16 años asesinada y dos mujeres más gravemente heridas, tras recibir múltiples disparos por parte de un grupo de hombres armados vestidos de negro.

Los hechos ocurrieron cuando varios sujetos irrumpieron en el sector y efectuaron al menos seis disparos contra un grupo de personas.

Las autoridades han logrado identificar al presunto responsable de este crimen: se trata de un joven de 17 años que mantenía una relación sentimental con la víctima mortal.

Menor de 16 años habría sido asesinada por su pareja, uno de los sicarios más buscados

La menor de edad recibió tres impactos de bala y fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde llegó sin signos vitales.

Las otras dos víctimas, entre 18 y 22 años, resultaron con heridas en la cadera y la cabeza, siendo atendidas rápidamente en hospitales de la zona.

Según la investigación, este menor de edad es uno de los más buscados en el sur del área metropolitana de Bucaramanga, específicamente en el municipio de Floridablanca, identificado por cometer delitos de sicariato, asó lo confirmó el general William Quintero, comandante de la Policía de Bucaramanga.

El sujeto que participa en estos hechos es un bandido reconocido de Bucaramanga.

El estado de salud de las dos jóvenes que sobrevivieron al ataque armado

De acuerdo con las autoridades, las dos mujeres heridas permanecen hospitalizadas bajo observación médica.

Sus identidades no han sido reveladas por las autoridades, siguiendo los protocolos de protección a las víctimas.

La Policía Nacional ha intensificado los operativos de búsqueda del principal sospechoso y sus cómplices. Las autoridades investigan si el ataque estuvo relacionado con problemas sentimentales o si tiene conexión con las actividades delictivas del presunto responsable en la región.