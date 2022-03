Video de brutal agresión en Call Center llevó al dueño a pedir perdón a sus empleados

En redes sociales circularon una serie de videos que dejaron en evidencia los inaceptables maltratos laborales que se presentaban en un Call Center al sur occidente de Bogotá. Extrabajadores de la empresa hicieron la denuncia.

En las imágenes compartidas se ve a Ferney Millán, quien sería el director del lugar, insultando, tirando cosas y gritando a los trabajadores, por lo que las investigan los hechos que fueron grabados en 2020.

El agresor del Call Center pidió perdón

Según Ferney Millán, los videos que se viralizaron a través de la cuenta de Instagram RedFem Colombia, se registraron durante un mal momento económico de la empresa y a raíz de ese hecho y otros más, él se encuentra en tratamiento psicológico.

"En este momento lo que quiero es pedir perdón, desafortunadamente cometí un error. Mi intención es pedirle perdón a Karen Yesenia Poveda, especialmente a la niña, a Isabela, a la señora Marlene Porras, a mi madre, que se encontraba en ese momento. Pedir perdón a uno de mis colaboradores que estaba ahí y que sigue aún conmigo. Quiero ofrecerle disculpas no solamente a ustedes, a ellos, sino a todas las redes sociales, a todos estos grupos que hacen una labor especial por las mujeres", dijo a Blu Radio, Ferney Millán.

De acuerdo con el director JM Salud y Belleza, su violento actuar no es justificable, pero señaló que su actitud desmejoró tras los problemas económicos que sufrió la empresa al inicio de la pandemia.

"No estoy negando la falta que cometí, estoy pidiéndole a toda Colombia que me perdone. El video es de hace aproximadamente dos años. Yo entré en un tratamiento psicológico, soy una persona que estoy todos los días tratando y luchando, porque no solamente ese episodio pasó en mi vida. Yo tuve que enterrar a un hijo, he pasado muchas cosas difíciles en mi vida. Yo sé que nada es justificable para uno llegar a maltratar verbalmente a una persona", indicó al mencionado medio.

Lo que pasaba al interior del Call Center

“No nos dejaba ir al baño, decía groserías todo el tiempo, no nos pagaba. Y no podía estar con una sola mujer. Él tiene un problema. A veces se comportaba como una persona normal y luego estallaba en cólera, tiraba las cosas. Yo renuncié por los constantes abusos. No denuncié por miedo, mucho miedo”, aseguró una extrabajadora.

Las denuncias son de todo tipo, desde agresiones verbales, golpes, condiciones de trabajo desfavorables y las amenazas de muerte.

“Les quitaba las ventas a los asesores, se las daba a otros. Agredía con groserías, tiraba las cosas, nos obligaba a horarios extensos. Era terrible”, contó un trabajador.

El motivo por el que no había denuncias hasta el momento sobre las agresiones de Millán, era porque amenazaba a los empleados, diciendo que era una persona muy poderosa.