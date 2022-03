Joven universitaria fue víctima de intento de robo y abuso por parte de dos hombres en Bogotá

RCN Mundo conoció la historia de Gabriela Amézquita, estudiante de Comunicación Social que fue víctima de un intento de robo y abuso sexual en un sector en el norte de Bogotá, en donde fue abordada por dos hombres que la atacaron cerca a la Clínica Reina Sofía.

Según el relato de la joven, ella se encontraba caminando por el sector en la calle 127, en donde fue abordada por los presuntos criminales de quienes logró liberarse para pedir auxilio.

Yo iba subiendo por la calle 127 de camino a la Autopista Norte y al momento de tomar la decisión de llegar un poquito más rápido, me metí por ese pequeño pastizal y fue cuando estos sujetos me abordaron, trataron de abusar de mí y me tiraron al piso. Fue una situación horrible, el peor susto que he vivido.