Video: denuncian malos tratos en un Call Center en Bogotá

En redes sociales están circulando una serie de videos que ponen en evidencia los maltratos laborales que se presentaban en un Call Center al sur occidente de Bogotá. Extrabajadores de la empresa hicieron la denuncia.

En las imágenes compartidas se ve a Ferney Millán, quien sería el director del lugar, insultando, tirando cosas y gritando a los trabajadores, por lo que las autoridades ya están al tanto de la situación y se encuentran investigando, ya que los videos fueron grabados en 2020.

“Fui asesor de Ferney Millán y siempre trató mal al personal, tiraba las cosas, y eso pasaba, sobre todo, cuando las ventas eran bajas o cuando ocurría un lapso en la emisión del programa”, contó un exempleado a El Tiempo.

Denuncias y agresiones en el Call Center

Esta situación fue grabada en un Call Center de salud y belleza ubicado actualmente en Kennedy Central, aunque anteriormente estuvo en Bosa Piamonte. Y según las denuncias, Millán se comportaba como una persona desequilibrada, que por momentos actuaba normal y con cordialidad, pero que luego estallaba, tirando cosas e incluso amenazando de muerte a los trabajadores.

“No nos dejaba ir al baño, decía groserías todo el tiempo, nos pagaba. Y no podía estar con una sola mujer. Él tiene un problema. A veces se comportaba como una persona normal y luego estallaba en cólera, tiraba las cosas. Yo renuncié por los constantes abusos. No denuncié por miedo, mucho miedo”, aseguró una extrabajadora.

Los maltratados denunciados son de todo tipo, desde agresiones verbales, golpes, condiciones de trabajo desfavorables y las amenazas de muerte. “Les quitaba las ventas a los asesores, se las daba a otros. Agredía con groserías, tiraba las cosas, nos obligaba a horarios extensos. Era terrible”, menciona un trabajador. “A mí me pegó en un momento de furia por las ventas porque los asesores no las lograban. Me zarandeó los brazos y como pude me salí de la oficina. En el CAI Piamonte lo conocen porque siempre se metía en problemas”.

Y el motivo por el que no habido denuncias hasta ahora sobre Millán, es que él amenazaba a los empleados, diciendo que era una persona muy poderosa. “Él siempre nos decía que si llegábamos a decir algo del lugar y de lo que pasaba adentro nos mataba. Él está armado y tiene muchos líos judiciales pero las denuncias nunca prosperaban”.

