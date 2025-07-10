CANAL RCN
Colombia Video

Ocho capturados, vehículos y armas largas son clave en el crimen de dragoneante en Palmira

El director de la Policía Nacional confirmó que estas personas y estos elementos podrán esclarecer el atroz crimen del funcionario del Inpec en Valle.

Noticias RCN

octubre 07 de 2025
09:27 a. m.
En las últimas horas, la Policía Nacional importantes avances sobre el vil asesinato de un dragoneante del Inpec en Palmira, Valle del Cauca, el pasado viernes 3 de octubre.

Dragoneante logró escapar de sus asesinos al salir de la cárcel de Bellavista en Antioquia

En un trabajo articulado entre “un grupo especializado de la Policía, en coordinación con la Fiscalía, capturó a ocho delincuentes presuntamente relacionados con el atentado criminal que le cegó la vida a un dragoneante”, confirmó el general Carlos Fernando Triana.

Además de la captura de estas personas, el director de la Policía señaló que en medio de la investigación se lograron incautar los vehículos que habrían sido utilizados en el crimen, así como celulares, armas de fuego y otros elementos que se convierten en pieza clave del caso.

Inpec confirma el asesinato de otro dragoneante en Palmira, Valle del Cauca

Cayeron ocho personas por el crimen de dragoneante del Inpec en Palmira

El informe de la Policía señala que el asesinato del dragoneante del Inpec Manuel Antonio Becerra Palma estaría por esclarecerse tras un enfrentamiento con armas de fuego contra los policías que ubicaron el vehículo utilizado en los hechos.

El tiroteo terminó con la captura de ocho personas, presuntamente involucradas en el crimen.

Con estas capturas se podría establecer una línea de investigación clara sobre quiénes estarían detrás de los hechos.

Millonaria recompensa y un grupo especial de la Policía entre las acciones de protección al Inpec

Hallaron vehículos y armas utilizadas en crimen de dragoneante del Inpec

El general Triana confirmó que “en el desarrollo de la investigación identificamos dos vehículos y una motocicleta al igual que la incautación de seis armas de fuego, incluido un fusil”.

Entre el armamento incautado hay un fusil, cuatro pistolas y un revólver.

En las últimas horas, uno de los vehículos fue ubicado en un establecimiento del barrio Manuela Beltrán de Palmira.

Además, se incautaron ocho celulares que serán determinantes para esclarecer el asesinato del dragoneante Becerra Palma. Asimismo, encontraron prendas de uso exclusivo de la fuerza pública con la cual los criminales simularían ser funcionarios oficiales.

Las armas incautadas serán cotejadas por los investigadores judiciales para determinar sí alguna de ellas habría sido la utilizada en el homicidio del señor dragoneante.

En la operación se inmovilizaron dos motocicletas y el vehículo que, de acuerdo con los seguimientos realizados, habría sido utilizado el 3 de octubre en el atentado contra el funcionario del Inpec.

Crisis en cárceles de Colombia: 35 guardias del Inpec asesinados y llamado urgente a protegerlos

