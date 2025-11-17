CANAL RCN
Colombia Video

Video destapó brutal maltrato a cachorro en Medellín: ya fue rescatado y esta es su condición

Una vecina grabó los abusos y alertó a las autoridades.

Noticias RCN

noviembre 17 de 2025
04:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En Antioquia, la vida de Jack, un cachorro de aproximadamente cuatro meses, cambió gracias a la decisión de una vecina que no ignoró lo que estaba viendo.

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba
RELACIONADO

El clamor de un niño desde una ventana destapó un aterrador caso de abandono en Suba

Desde una vivienda del barrio Belén, en Medellín, se escuchaban gritos y se observaban conductas de agresión hacia el animal, hasta que finalmente la ciudadana grabó los hechos y entregó los videos a las autoridades.

Video destapó brutal maltrato a cachorro en Medellín

Las imágenes mostraban al perrito completamente arrinconado mientras un hombre, aparentemente su propietario, lo sujetaba con fuerza del cuello y le gritaba a pocos centímetros del rostro.

Al ser cuestionado por la vecina que grababa, el sujeto defendió su actuar asegurando que “son perros y no se deben humanizar”, recomendándole incluso que viera un programa llamado El encantador de perros para “entender cómo se debía tratar a un animal”, según su versión.

Ese material permitió que una joven denunciara formalmente que Jack era víctima de maltrato dentro de esa residencia, lo que activó una respuesta inmediata por parte de las autoridades en Medellín.

Rescataron a cachorro víctima de maltrato en Medellín

Tras recibir la denuncia, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la especialidad de Carabineros, se desplazaron hasta la propiedad señalada.

VIDEO | Revelan las pésimas condiciones en las que hallaron al menor que suplicaba comida desde una ventana
RELACIONADO

VIDEO | Revelan las pésimas condiciones en las que hallaron al menor que suplicaba comida desde una ventana

La comandante seccional de Carabineros, Stefany Rodríguez, describió lo encontrado en el domicilio:

Se observaba a un ciudadano sometiendo a un canino a situaciones de miedo y estrés. Al llegar al lugar el propietario permitió el ingreso voluntario. Allí se encontró un canino macho, raza criolla de color negro y café, de al parecer 4 meses de edad.

Una vez dentro, los uniformados verificaron el estado del animal y procedieron con su rescate. Jack fue atendido de inmediato por personal de la Policía Nacional y luego trasladado al Centro de Protección Animal La Perla, donde especialistas iniciaron su evaluación y recuperación.

Alcalde se refirió a brutal caso de maltrato a un perro en Medellín

El caso también fue confirmado públicamente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X:

Se realiza una inspección y Jack fue trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla con el fin de realizar valoración completa y atención por parte de profesionales en el área, no al maltrato animal.

Adulta mayor fue arrastrada a una zona boscosa, asaltada y abusada por un hombre en Marinilla
RELACIONADO

Adulta mayor fue arrastrada a una zona boscosa, asaltada y abusada por un hombre en Marinilla

Con Jack ya a salvo, las autoridades anunciaron que el cachorro será puesto en proceso de adopción para garantizarle un entorno adecuado. Entre tanto, el presunto agresor permanece a la espera del proceso judicial correspondiente.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Cundinamarca

Tras derrumbe, Gobernación de Cundinamarca trabaja en la apertura de la vía Anapoima – Apulo

Cúcuta

Capturaron al segundo al mando del Tren de Aragua: alias Flypper era la mano derecha de Niño Guerrero

Gustavo Petro

Presidente Petro se niega a suspender los bombardeos, pese a la muerte de siete menores en Guaviare

Otras Noticias

FIFA

FIFA y EE.UU. anuncian nuevo sistema para agilizar las visas a aficionados que asistirán al Mundial de 2026

Los aficionados podrán solicitar visas estadounidenses por la vía rápida para estar en la Copa del Mundo.

Turismo

Aerolínea de bajo costo anuncia importante reducción de sus tarifas en una de sus rutas más usadas

La aerolínea dio a conocer la noticia a los millones de pasajeros que usan la ruta.

Estados Unidos

Estados Unidos declarará al Cartel de los Soles como grupo terrorista dirigido por Maduro

Artistas

Reconocido cantante de reguetón fue víctima de robo: su madre fue amenazada con armas

Cuidado personal

Primeras heces de los recién nacidos podrían revelar detalles de su salud en el futuro