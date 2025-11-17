Video destapó brutal maltrato a cachorro en Medellín: ya fue rescatado y esta es su condición

En Antioquia, la vida de Jack, un cachorro de aproximadamente cuatro meses, cambió gracias a la decisión de una vecina que no ignoró lo que estaba viendo.

Desde una vivienda del barrio Belén, en Medellín, se escuchaban gritos y se observaban conductas de agresión hacia el animal, hasta que finalmente la ciudadana grabó los hechos y entregó los videos a las autoridades.

Video destapó brutal maltrato a cachorro en Medellín

Las imágenes mostraban al perrito completamente arrinconado mientras un hombre, aparentemente su propietario, lo sujetaba con fuerza del cuello y le gritaba a pocos centímetros del rostro.

Al ser cuestionado por la vecina que grababa, el sujeto defendió su actuar asegurando que “son perros y no se deben humanizar”, recomendándole incluso que viera un programa llamado El encantador de perros para “entender cómo se debía tratar a un animal”, según su versión.

Ese material permitió que una joven denunciara formalmente que Jack era víctima de maltrato dentro de esa residencia, lo que activó una respuesta inmediata por parte de las autoridades en Medellín.

Rescataron a cachorro víctima de maltrato en Medellín

Tras recibir la denuncia, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la especialidad de Carabineros, se desplazaron hasta la propiedad señalada.

La comandante seccional de Carabineros, Stefany Rodríguez, describió lo encontrado en el domicilio:

Se observaba a un ciudadano sometiendo a un canino a situaciones de miedo y estrés. Al llegar al lugar el propietario permitió el ingreso voluntario. Allí se encontró un canino macho, raza criolla de color negro y café, de al parecer 4 meses de edad.

Una vez dentro, los uniformados verificaron el estado del animal y procedieron con su rescate. Jack fue atendido de inmediato por personal de la Policía Nacional y luego trasladado al Centro de Protección Animal La Perla, donde especialistas iniciaron su evaluación y recuperación.

Alcalde se refirió a brutal caso de maltrato a un perro en Medellín

El caso también fue confirmado públicamente por el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien publicó el siguiente mensaje en su cuenta de X:

Se realiza una inspección y Jack fue trasladado al Centro de Bienestar Animal La Perla con el fin de realizar valoración completa y atención por parte de profesionales en el área, no al maltrato animal.

Con Jack ya a salvo, las autoridades anunciaron que el cachorro será puesto en proceso de adopción para garantizarle un entorno adecuado. Entre tanto, el presunto agresor permanece a la espera del proceso judicial correspondiente.