VIDEO | Así el ELN lavaba dinero en corresponsales bancarios y tiendas de centros comerciales en Bogotá

La Fiscalía desarticuló una gigantesca red de lavado de activos de cerca de un billón de pesos producto del narcotráfico y otras actividades ilegales de las que está detrás el ELN.

El duro golpe que permitió desmantelar la organización criminal llevó a la extinción de millonarios bienes en todo el país: lingotes de oro, miles de dólares y pesos en efectivo, casas y carros, principalmente en Bogotá.

Esta organización delictiva tenía locales en lujosos centros comerciales de Bogotá: Cedritos y Salitre Plaza, a través de empresas fachadas lavaban el dinero.

RELACIONADO Mujer detrás de millonario lavado de activos fue capturada mientras iba en taxi por Bogotá

Lingotes de oro, fajos de dólares y lujosas casas le quitaron al ELN

Entre oro, lujo y mucha plata vivían las estructuras criminales del ELN para lavar el dinero producto del narcotráfico.

En la investigación se pudo determinar que la red detrás de esta operación criminal tenía lujosos bienes, camionetas de alta gama, apartamentos, casas en el norte de Bogotá, incluso, locales de venta de celulares en centros comerciales, donde lavaban el dinero con empresas fachadas.

Estos son los lujos que les incautaron:

La Fiscalía logró la incautación con fines de decomiso de 59 lingotes de oro que superarían en valor los 32.000 millones de pesos, 563 millones de pesos en efectivo, 22.805 dólares y libros de contabilidad de múltiples empresas, entre otros elementos de interés para el desarrollo de las investigaciones.

ELN tenía tiendas fachada en centros comerciales de Bogotá

“En Bogotá estaban ubicados en sectores del norte, en sectores de El Salitre, pero, además, es de resaltar que se tenían establecimientos de comercio funcionando en el sector de las telecomunicaciones en importantes centros comerciales de nuestra capital”, indicó la Fiscalía.

A través de cuatro empresas de papel, que fueron utilizadas para la emisión de facturas ficticias, con las cuales lograron simular el desarrollo de su objeto social en actividades del sector de la comercialización de vehículos automotores, comercialización de utensilios domésticos.

Así lavaban dinero en corresponsales bancarios de Bogotá

En el material de inteligencia evidencia el cinismo del ELN. Enviaban cartas a sus colaboradores criminales que, en corresponsales bancarios, lavaban el dinero.

Las evidencias dan cuenta de que esta red promovió operaciones en masa por corresponsales bancarios en Arauquita y Bogotá. De esta manera, transfirió 685.000 millones de pesos a diferentes lugares del país ocultando su origen ilícito.

Gran parte de los abonos identificados en el curso de la investigación presuntamente fueron realizados por ciudadanos venezolanos y superaron en valor los topes establecidos.

Según el ente acusador, fueron materializadas ocho capturas, seis en Colombia y dos en Argentina, de los encargados de lavar cerca de un billón de pesos para el ELN.

Los elementos materiales probatorios indican que el principal articulador del entramado de blanqueo de capitales sería Arturo Archila Rincón, alias Nacho. En su contra hay una orden de captura vigente y se presume que permanece fuera del país.