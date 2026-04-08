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Cámaras delataron a falsos vendedores de rosas que metían mano en los bolsillos y robaban en Medellín

Dos hombres fueron capturados tras ser grabados mientras usaban ramos de flores como distracción en El Poblado.

Noticias RCN

abril 08 de 2026
01:55 p. m.
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En Medellín, el sistema de cámaras de seguridad permitió descubrir una modalidad de robo que pasaba desapercibida en plena vía pública.

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En distintos puntos de la ciudad, especialmente en el sector de El Poblado, las autoridades venían detectando comportamientos sospechosos de dos individuos que aparentaban dedicarse a la venta de flores.

Cámaras delataron a falsos vendedores de rosas que robaban en Medellín

Según informaron las autoridades, los visualizadores de la línea 123 lograron identificar a dos hombres que, bajo la apariencia de vendedores de rosas, se acercaban a los peatones para ofrecerles los ramos.

Sin embargo, mientras realizaban esta supuesta actividad comercial, aprovechaban el contacto para esculcar los bolsillos de sus víctimas y sustraer sus pertenencias sin que estas se dieran cuenta.

La modalidad utilizada, conocida como cosquilleo, consistía en distraer a las personas con el ofrecimiento de las flores mientras ejecutaban el hurto de manera sigilosa.

Los presuntos delincuentes seleccionaban a sus víctimas al paso.

Extranjero alertó por falso vendedor de rosas que intentó robarlo en el Poblado

Uno de los casos más recientes quedó al descubierto cuando una de las víctimas, un ciudadano extranjero, logró percatarse de lo que estaba ocurriendo y evitó que le robaran.

Este hecho permitió reforzar la alerta sobre el accionar de los sospechosos.

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El secretario de Seguridad, Manuel Villa, explicó:

Rápidamente le hicimos toda la trazabilidad todo el seguimiento vimos que no solamente eran estos tipos sino que habían unas motos que estaban trabajando con ellos se activó la reacción inmediata de parte de la policía.

Con el apoyo de las grabaciones, las autoridades hicieron seguimiento en tiempo real y detectaron que los hombres se movilizaban en motocicletas, lo que facilitaba su desplazamiento tras cometer los hurtos.

Finalmente, fueron interceptados y capturados por la Policía, quienes los encontraron con las rosas que utilizaban como fachada y algunos elementos que, al parecer, habían sido robados previamente.

Sobre el proceso judicial, Villa añadió:

Lo que ya se está haciendo es formalizando con las respectivas denuncias para que avance la investigación y puedan sacarse el orden de captura.

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