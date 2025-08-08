Intento de fleteo en Bogotá paralizó el tráfico en plena avenida 68: víctima ya había entregado el dinero

En video quedó registrado el intento de fleteo que, la tarde del miércoles 6 de agosto, paralizó el tráfico en plena avenida 68 de Bogotá, a la altura del barrio Los Andes.

En la grabación, realizada por un transeúnte que escuchó la discusión a lo lejos, se ve el momento en que dos motorizados abordan a un hombre que, minutos antes, había retirado una suma de dinero considerable.

Armados, lo obligaron a bajar de su camioneta y forcejearon un rato hasta que lograron quitarle un maletín con sus pertenencias.

El dinero ya había sido entregado

Lo que ambos delincuentes desconocían es que, tan pronto como realizó el retiro, la víctima entregó el dinero a un familiar, con el que tomaron caminos separados al salir de la entidad bancaria.

Motivo por el que, si bien los delincuentes lograron llevarse el maletín de la víctima, no contenía el dinero que retiró en un centro comercial. Así lo dio a conocer el comandante de la estación de Policía de la localidad de Barrios Unidos, mayor Jorge Ariza:

“En las horas de la tarde se presenta un hecho donde una persona retira una suma de dinero considerable de una entidad crediticia en un centro comercial, al momento de llegar sobre la 68 hacia el sur, en el barrio Los Andes, es interceptada por dos sujetos en motocicleta los cuales lo intimidan y le hurtan un bolso con unas pertenencias personales. La persona que había retirado el dinero minutos antes ya había hecho la entrega formal de ese dinero a otro familiar al momento de salir de la entidad crediticia”.

La víctima se habría negado a recibir acompañamiento de la Policía

Aunque los delincuentes no lograron quedarse con el dinero, desde la Policía informaron que ni la víctima ni su familiar habían solicitado acompañamiento de la entidad. Por tanto, hicieron un llamado a utilizar este servicio para llegar a destino seguro y con el dinero en la mano:

“Para solicitar este servicio, una persona puede llamar a la Línea de Emergencias 123, indicar en qué banco se encuentra y el cuadrante más cercano llegará para realizar el respectivo acompañamiento. Este servicio es completamente gratuito”.