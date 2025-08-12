VIDEO grabó el momento exacto en el que una gigantesca piedra aplasta una moto en Antioquia

Cámaras de seguridad captaron el estremecedor momento en que una roca de enormes proporciones se desprendió de la montaña y destruyó una motocicleta en la vía a Dabeiba, Antioquia.

El conductor logró salvarse de milagro. Las imágenes muestran como en tan solo dos segundos el hombre logra correr. La gigantesca piedra cayó justo sobre su moto. El ruido de la montaña lo alertó de lo que pudo ser una tragedia.

De acuerdo con las autoridades, el desprendimiento habría sido causado por la saturación de los suelos por cuenta de las lluvias.

Video grabó cómo enorme roca aplastó una moto

Las imágenes evidencian la delgada la línea entre la vida y la tragedia en las carreteras de Antioquia, durante la temporada de intensas lluvias.

Una roca de enormes proporciones se desprendió en la mañana de este lunes 8 de diciembre, a escasos 200 metros del casco urbano de Dabeiba, y cayó con violentamente sobre la vía principal, destruyendo por completo una motocicleta que estaba en la vía.

El conductor de la moto logró ponerse a salvo antes del impacto.

El video muestra el momento exacto en que la masa de roca se precipita desde la ladera, avanza cuesta abajo arrastrando material y se estrella contra el pavimento y la motocicleta.

Alto riesgo de deslizamientos por lluvias en vías de Antioquia

El secretario de Infraestructura del departamento, Horacio Gallón, confirmó que el peligroso hecho fue consecuencia directa de la saturación del terreno por las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Debido a esta temporada de más lluvias (…) la saturación del terreno debido a esta cantidad de lluvia lo que hace es que caiga material a las vías. Se destruyó esa roca que había caído en la vía, sobre una motocicleta.

De acuerdo con Gallo, se logró restablecer el paso en la zona tras intervenir la roca, fragmentarla y retirar el material que continuaba cayendo de la montaña.

A pesar de la magnitud del incidente y de la destrucción total de la motocicleta, Gallón destacó que, por fortuna, no hubo víctimas mortales ni heridos graves.