Así se vivió en las principales ciudades del país la primera jornada de marchas durante el Gobierno De la Espriella

El miércoles 14 de octubre el país fue escenario de la primera jornada de marchas durante el Gobierno del recién electo Abelardo de la Espriella.

Las movilizaciones registradas desde primera hora de la mañana, en varias ciudades del país, transcurrieron en calma, salvo por incidentes aislados de alteración al orden público, que requirieron la intervención de las autoridades.

Resumen de la primera jornada de marchas durante el Gobierno De la Espriella:

En Bogotá, sectores sindicales y estudiantiles marcharon desde distintos puntos de la ciudad hacia la Plaza de Bolívar. Durante gran parte del día los equipos de diálogo social estuvieron presentes “para fortalecer las garantías, la convivencia y el respeto por el derecho a la movilización”.

Sin embargo, se registraron afectaciones y hechos de vandalismo en el sistema Transmilenio, que obligaron al cierre de varias estaciones y afectaron a 500.000 pasajeros.

En Medellín la jornada transcurrió con normalidad durante las primeras horas. Sin embargo, encapuchados estuvieron lanzando objetos contra los gestores que acompañaban las movilizaciones, a la altura de la Universidad de Antioquia, como advirtió el alcalde encargado Manuel Villa:

“A su llegada a la vía Barranquilla algunos manifestantes y encapuchados” decidieron bloquearla, “afectando la movilidad y vulnerando los derechos de miles de ciudadanos. Además, se registra el lanzamiento de botellas, objetos contundentes y artefactos improvisados”.

También, en Ibagué y Popayán se registraron alteraciones al orden público. En la capital del departamento del Cauca encapuchados decidieron enfrentar a las autoridades y la Alcaldía alertó que hechos de vandalismo se registraron en la Ciudad Blanca:

“Respetamos el derecho a la movilización social y a la protesta pacífica, pero rechazamos los actos vandálicos que han afectado edificaciones del Centro Histórico, incluida la Alcaldía y la Gobernación”.

Presidente de la Espriella supervisó de cerca el desarrollo de las marchas:

Desde la Casa de Nariño, en Bogotá, el presidente Abelardo de la Espriella recibió el reporte del PMU sobre la jornada de movilizaciones en todo el país y vigiló su desarrollo, a unas horas de firmar el decreto que regula la protesta social.

En ciudades como Pasto y Cali, la jornada transcurrió en total normalidad y de manera pacífica.