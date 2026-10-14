Protestas en Colombia: ¿Qué cambios trae el decreto que las regula?

El presidente Abelardo de la Espriella firmó un decreto que establece nuevas reglas para la actuación de las autoridades durante manifestaciones públicas, modificando los protocolos que la fuerza pública debe seguir ante bloqueos y alteraciones del orden.

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El senador Hernán Cadavid respaldó la medida al afirmar que “hay un cambio de visión en la medida que se parte de la protección a la protesta pacífica”. Sumado a ello, precisó que cuando las manifestaciones generan la violencia con el bloqueo y afectan a miles de personas, las autoridades no se pueden quedar esperando pacientemente.

¿Qué papel tiene la fuerza pública?

Explicó que la principal modificación consiste en que, inmediatamente haya una restricción de la movilidad injustificada, la fuerza pública pueda actuar con mayor celeridad, oportunidad y prontitud.

Según Cadavid, las fuerzas de despliegue rápido debían cumplir requisitos previos y procesos de diálogo antes de intervenir, lo que permitía daños a bienes públicos y privados antes de poder actuar en protestas de años atrás.

Por eso, enfatizó que la protesta pacífica tiene una sobreprotección constitucional y que no habrá problemas para quienes manifiesten de manera legítima: “No hay ningún problema siempre y cuando usted no pase a destruir los bienes públicos privados de la sociedad y no pase a la violencia”.

Efectos económicos de las protestas

Con respecto al impacto económico que dejan las protestas, Eugenia Zarama, subdirectora de Fenalco Bogotá, señaló que las ventas caen en un 80% aproximadamente en los establecimientos de comercio en las zonas donde se llevan a cabo las manifestaciones.

Sostuvo que los comerciantes enfrentan miedo ante los anuncios de marchas: “De temor a que, como normalmente pasa, estas marchas al finalizar se tornan violentas y siempre la emprenden con el sector comercio”.

Zarama indicó que el cierre de estaciones de TransMilenio en Bogotá afecta no solo a comerciantes, sino a clientes que desisten de salir a hacer compras, lo que se traduce en oportunidades de venta perdidas.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.