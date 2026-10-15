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Fiscalía española respalda reabrir investigación contra Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales

En una carta abierta difundida en septiembre, las denunciantes solicitaron a las autoridades españolas que les sean reconocidos y garantizados los derechos.

Denuncia contra Julio Iglesias
Foto: AFP

Noticias RCN

AFP

octubre 15 de 2026
06:51 a. m.
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La Fiscalía española modificó su postura inicial y emitió un concepto favorable para que la Audiencia Nacional estudie una denuncia presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales y malos tratos denunciados por dos exempleadas. Ahora será un juez quien determine si procede la apertura formal de una investigación.

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Según informaron fuentes del Ministerio Público español, la Fiscalía avaló la competencia de la Audiencia Nacional, tribunal especializado en delitos complejos y hechos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, para analizar el caso. Sin embargo, las autoridades no explicaron las razones detrás de este cambio de criterio.

Cambio de postura tras el archivo de una primera denuncia

La denuncia inicial fue presentada en enero por las dos mujeres, pero en ese momento la Fiscalía consideró que la Audiencia Nacional no tenía jurisdicción para abordar el caso, debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España y tanto las presuntas víctimas como el artista residían en el extranjero. Como consecuencia, el expediente fue archivado.

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No obstante, en septiembre las denunciantes radicaron una nueva acción judicial en la que aseguran haber sido víctimas de agresiones sexuales y malos tratos mientras trabajaban en propiedades del cantante ubicadas en Bahamas y República Dominicana durante 2021.

Las mujeres, representadas por la organización Women's Link Worldwide, sostienen que la justicia española sí puede asumir el caso con base en una normativa que permite investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España.

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Las denuncias y la respuesta del cantante

De acuerdo con los testimonios recopilados por Women's Link Worldwide y Amnistía Internacional, las exempleadas afirman que Julio Iglesias las habría agredido y acosado sexualmente, además de someterlas a condiciones laborales abusivas. Entre las acusaciones señalan que el artista revisaba con frecuencia sus teléfonos móviles, les restringía las salidas de la vivienda donde trabajaban y les imponía jornadas de hasta 16 horas diarias sin contrato laboral ni días de descanso.

En una carta abierta difundida en septiembre, las denunciantes solicitaron a las autoridades españolas que les sean reconocidos y garantizados los derechos contemplados por los compromisos internacionales asumidos por España, incluyendo la investigación de los hechos y el acceso a la justicia.

Por su parte, Julio Iglesias rechazó de manera categórica las acusaciones. El artista, de 83 años y considerado uno de los cantantes latinos más exitosos de la historia, aseguró que los señalamientos son "absolutamente falsos" y negó haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer.

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Nacido en 1943, Iglesias alcanzó reconocimiento internacional con éxitos como Soy un truhán, soy un señor, Gwendolyne, Me olvidé de vivir y Con la misma piedra, y ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su trayectoria artística.

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