Video | Así sobrevivió una joven que fue brutalmente golpeada en el rostro por su pareja en Bogotá

En las últimas horas, se registró un grave caso de violencia de género en el barrio Cerro Norte de la localidad de Usaquén, en Bogotá.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, los vecinos alertaron sobre la delicada situación que se estaba presentando en el interior de una vivienda donde se encontraba una mujer junto a sus dos hijos, uno de ellos de tan solo seis meses.

Los gritos de auxilio de la joven fueron determinantes para que los vecinos pudieran ayudarla y con ayuda de los uniformados que llegaron hasta la vivienda, pudo ser resguardada junto a sus bebés y el hombre capturado.

Joven fue rescatada de salvaje golpiza a manos de su pareja

Una vez llegaron los uniformados a la vivienda, la joven logró pedir ayuda. La Policía ingresó y verificó el estado en el que se encontraba la víctima, quien tenía evidentes lesiones de violencia física en su rostro.

La ciudadana confirmó que su acompañante la habría agredido físicamente, algunos signos de violencia en su cuerpo.

El agresor sería su pareja sentimental, un joven de 19 años que inmediatamente fue requerido en flagrancia por las autoridades.

El hombre que golpeó brutalmente a su pareja fue capturado

La mujer y los niños fueron protegidos por la Policía, mientras que el presunto agresor fue capturado,

El hombre fue puesto a disposición de la autoridad competente por el delito de violencia intrafamiliar, donde un juez de la dictó medida de aseguramiento en centro carcelario.