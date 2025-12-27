Capturan a hombre que transmitía vejámenes sexuales contra menores por redes sociales en Huila

Una investigación liderada por la Fiscalía permitió identificar y judicializar a un hombre señalado de participar en la difusión de material de pornografía infantil a través de redes sociales.

El caso, que involucra a menores de edad como víctimas, se desarrolló durante más de un año y contó con el apoyo del Centro Cibernético de la Policía Nacional.

Capturan a hombre que transmitía vejámenes sexuales contra menores en Huila

Las actividades investigativas adelantadas por la Fiscalía General de la Nación pusieron en evidencia el presunto actuar ilegal de Cristian Andrés Puentes Cárdenas, señalado de difundir videos de contenido sexual en los que las víctimas eran menores de edad.

De acuerdo con el ente acusador, el material audiovisual mostraba a adultos cometiendo vejámenes sexuales contra niños y adolescentes, escenas que habrían sido transmitidas y compartidas a través de una red social.

Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Huila le imputó el delito de pornografía infantil con menor de 18 años.

Durante las audiencias preliminares ante un juez de control de garantías, el procesado no aceptó el cargo formulado por la Fiscalía. A pesar de ello, el juez consideró que se cumplían los requisitos legales para imponer una medida de aseguramiento, por lo que ordenó su reclusión en un centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

Los vejámenes habrían sido cometidos desde su vivienda y a cambio de dinero

Según la investigación, que se adelantó de manera conjunta entre la Fiscalía y el Centro Cibernético de la Policía Nacional, los hechos habrían ocurrido entre el 23 de agosto de 2022 y diciembre de 2023.

Las autoridades además indicaron que dichas transmisiones, al parecer, se realizaban desde la vivienda del procesado, ubicada en el municipio de Gigante, en el departamento del Huila.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados, la difusión de este contenido se habría efectuado a cambio de beneficios económicos, lo que permitió establecer un posible patrón sostenido de circulación del material ilícito.