El abogado Ricardo Gaviria se pronunció sobre los nuevos señalamientos de Eva Ferrer contra Verónica Alcocer.

Ferrer, quien fue consejera presidencial para la reconciliación, habló ante la Procuraduría sobre un programa de cocinas tradicionales que, presuntamente, no salió a flote por su elevado costo y habría tenido intereses en personas cercanas a la exprimera dama.

¿De qué señala Ferrer a Alcocer?

Fue entonces cuando la exconsejera habría no aprobado la propuesta, aunque salió adelante cuando dejó de estar en el Gobierno. De acuerdo con la revista Cambio, Alcocer supuestamente le presentó a Ferrer en 2022 a algunas personas que tenían el interés en el megaproyecto.

Por el valor elevado, Ferrer no le habría dado el visto bueno y ella misma aseguró que recibió presiones para aprobar la iniciativa.

La respuesta de Alcocer llegó por parte de su abogado, quien dijo que Ferrer mintió al decir que se negó a aprobar el convenio de cocinas por costoso. La señaló de “dar prioridad a la difusión masiva de las herramientas digitales de comunicación e incorporar la propuesta que ella misma impulsó”.

¿Qué respondió la defensa?

Esta estrategia en cuestión se llamó FEDERAL Comunicación Estratégica y, al parecer, la exconsejera la articuló. Sin embargo, tras su salida del Gobierno, supuestamente el proyecto se reorientó y se optó mejor por otros alcances.

Volviendo al tema de las cocinas tradicionales, la defensa sostuvo que se ejecutó en 14 meses en los que no hubo vínculos con Alcocer. También manifestó que no hubo negocios de la Presidencia con las personas que supuestamente la exprimera dama le presentó a Ferrer.

“Verónica Alcocer nunca tuvo vínculo funcional, laboral ni contractual con el DAPRE ni con la Consejería Presidencial para la Reconciliación Nacional, ni ejerció competencias sobre esa Consejería”, declaró la defensa.