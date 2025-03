VIDEO | Mujer se lanzó por la ventana de un carro pedido por app tras sentirse drogada en Bogotá

Una grave denuncia de seguridad ha generado alarma entre los usuarios de transporte por aplicación en Bogotá.

Ximena, una joven que utilizó el servicio en una madrugada, relató el aterrador momento que vivió cuando se dio cuenta de que estaba en peligro dentro del vehículo.

Mujer se lanzó por la ventana de un carro pedido por app tras sentirse drogada en Bogotá

Según su testimonio, el carro que llegó a recogerla no coincidía con el registrado en la aplicación, pero, confiando en la explicación del conductor, decidió subir. Minutos después, comenzó a sentirse extraña: su lengua se secó, su cuerpo se adormeció y comprendió que algo no estaba bien.

Al pedirle al conductor que la dejara bajar, él aseguró las puertas del vehículo, impidiéndole salir. Desesperada, y viendo que la ventana estaba abierta, tomó la decisión de arrojarse a la calle para salvar su vida.

A pesar de haber interpuesto la denuncia ante la Policía y reportado el caso en la plataforma DiDi, Ximena afirma que hasta la fecha no ha recibido ninguna respuesta ni acción concreta sobre lo sucedido.

“Fue el peor error de mi vida”: el relato de Ximena

En un video publicado en sus redes sociales, la joven compartió imágenes de los golpes y heridas que sufrió, y detalló con angustia los momentos de terror que vivió esa madrugada.

Jamás en su vida cojan un carro por aplicación donde las placas no coincidan o el conductor no sea el mismo. Salí de estar con mis amigas a la 1:00 a. m., pedí un DiDi, el carro llegó en cinco minutos, pero las placas no coincidían. Yo soy una persona que trata de confiar en que la gente no tiene maldad, así que le creí al conductor cuando me dijo que estaba haciendo un bono y por eso tenía otro carro. Pensé: ‘No pasa nada’. Gran error.

Aproximadamente diez minutos después de iniciar el trayecto, comenzó a notar que su cuerpo reaccionaba de manera extraña.

RELACIONADO Madre evitó que su hija cayera en una red de trata de personas en Bogotá

Empecé a sentirme adormecida, mi lengua estaba seca, algo no estaba bien. En ese momento me di cuenta de lo que había hecho.

Alarmada, le exigió al conductor que detuviera el vehículo, pero su reacción fue activar los seguros de las puertas.

Ahí fue cuando entré en shock. Él echó seguro en el carro y fue como decirme: ‘No, no va a pasar’. Gracias a Dios, la ventana de mi lado estaba abierta. Eso me salvó la vida.

En cuestión de segundos, tomó una decisión desesperada.

Sin pensarlo, me agarré de la ventana y me lancé con todas mis fuerzas. Sabía que algo muy malo podía pasarme y que esa era mi única salida.

El conductor frenó el carro por un instante, lo que hizo que la joven temiera que intentara volver a atraparla. Sin embargo, al ver que ella gritaba pidiendo auxilio, huyó rápidamente del lugar.

Era la 1 de la mañana, no había un alma en la calle. Empecé a gritar con todas mis fuerzas para que alguien me ayudara, pero no había nadie. Finalmente, una familia me abrió la puerta, llamaron a la Policía y me auxiliaron.

Denuncias sin respuesta y consecuencias emocionales

Tras lo sucedido, Ximena sufrió múltiples golpes y heridas en su pie derecho y las piernas. Al día siguiente, formalizó la denuncia ante la Policía y notificó el caso en la aplicación DiDi. Sin embargo, hasta la fecha, no ha recibido respuesta ni se han tomado medidas al respecto.

Además del impacto físico, la joven ha enfrentado serias secuelas emocionales.

El estrés postraumático ha sido muy difícil. He tenido demasiados ataques de pánico y ya no confío en volver a subirme a cualquier carro. Sigo los protocolos de seguridad, pero no ha sido lo mismo.

¿Qué medidas de seguridad existen en las plataformas de transporte?

Sin duda, la falta de verificación de conductores y la posibilidad de que cualquier persona pueda manejar un vehículo distinto al registrado han sido duramente cuestionadas por los usuarios.

Por esto, tanto la app utilizada por la víctima como las otras plataformas, ofrecen herramientas de seguridad como la verificación del conductor, la posibilidad de compartir el trayecto en tiempo real y un botón de emergencia. Pero, estos mecanismos no han sido suficientes para prevenir casos como el de Ximena.