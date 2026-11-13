Impresionante accidente en Medellín: camión se llevó todo a su paso y dos personas murieron

Este viernes 13 de noviembre, ocurrió un grave accidente en la calle 80, entre carreras 65 y 72, en Medellín. El siniestro se presentó cerca de las 11:00 a.m. en el barrio Córdoba.

La Secretaría de Movilidad informó que un camión tipo furgón arrolló una motocicleta, lo cual ocasionó el fallecimiento de los dos ocupantes. También se vieron lesionadas algunas personas (seis fueron llevadas a centros médicos por heridas leves y ocho fueron atendidas en el lugar) y 13 vehículos quedaron con afectaciones.

¿Cuál pudo ser la causa del accidente?

Por medio de un peritaje, se determinarán las causas del accidente y, dependiendo de los avances de la investigación, habría acciones penales contra el conductor del vehículo.

Las cámaras mostraron que, sobre las 10:56 a.m., el furgón efectivamente iba a toda velocidad y terminó chocando por detrás a otro camión. Se sospecha que pudo haber ocurrido una falla en los frenos.

Dos fallecidos y más de 10 heridos

Durante el primer trimestre de 2026, la Alcaldía de Medellín dio a conocer que hubo una reducción en la cantidad de fallecidos en accidentes viales. A lo largo de este periodo, se registraron 69 fallecidos, una reducción del 9 % con respecto al mismo intervalo de 2025, cuando hubo 76 víctimas mortales.

Sumado a ello, se registró una reducción en los motociclistas y ciclistas que perdieron la vida en los siniestros, con un 13 % y 50 %, respectivamente.

En el transcurso de este periodo correspondiente entre enero y marzo, las autoridades llevaron a cabo 3.775 controles en las vías. Esto permitió imponer 40.258 comparendos (22.095 a motociclistas y 18.163 a conductores de carro) y 10.301 inmovilizaciones (7.736 motocicletas y 2.565 autos).

Con respecto a los motivos, algunos de los más frecuentes fueron: piques ilegales, carreras clandestinas, conducir en estado de embriaguez o bajo los efectos de las drogas, documentación sin estar al día, vencimiento de técnico-mecánica y pases de conducción vencidos.