Las fuertes lluvias en Bogotá hoy, lunes 23 de noviembre de 2026, provocaron graves emergencias, encharcamientos y un marcado colapso en la movilidad de varios sectores de la capital. A través de redes sociales, ciudadanos y conductores compartieron decenas de videos que evidencian la magnitud del aguacero registrado durante la tarde, el cual convirtió importantes corredores viales en verdaderos ríos y obligó a la intervención de los organismos de socorro.

Uno de los puntos más críticos quedó registrado en grabaciones difundidas desde la avenida Caracas con calle 37. En las imágenes se observa cómo la fuerza de la corriente arrastró materiales de construcción, señalización vial, conos, tuberías e incluso un baño portátil perteneciente a los frentes de obra del Metro de Bogotá.

Esta situación no solo generó riesgo para los peatones y vehículos particulares, sino que también afectó la operación habitual del sistema TransMilenio en ese tramo.

Videos de las fuertes lluvias en Bogotá 23 de noviembre

De acuerdo con los reportes de las autoridades de tránsito y los videos publicados por usuarios en tiempo real, las precipitaciones impactaron con mayor intensidad el norte, el centro-oriente y el occidente de la ciudad. Entre los puntos con mayores afectaciones por acumulación de agua y tráfico lento se encuentran:

Carrera 15 con calle 85 y calle 85 con carrera 7.ª, donde varios vehículos quedaron parcialmente atrapados en medio de los encharcamientos.

Carrera 7.ª con calles 67 y 78 (sentido norte), corredor que presentó fuertes represamientos vehiculares.

Carrera 13 con calle 32, zona en la que el nivel del agua cubrió gran parte de los andenes y la calzada.

Adicionalmente, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos y equipos de emergencia atendieron la caída de un árbol en la avenida Circunvalar con calle 78, incidente que redujo la capacidad vial mientras se adelantaban las labores de tronzado y retiro del material vegetal.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) y el Ideam informaron que las lluvias estuvieron acompañadas de actividad eléctrica y se concentraron en localidades como Suba, Usaquén, Chapinero, Barrios Unidos, Teusaquillo, Puente Aranda, Usme y Ciudad Bolívar.

Ante la persistencia de las condiciones climáticas propias de la temporada de lluvias en la capital, la Secretaría Distrital de Movilidad reiteró el llamado a los actores viales para reducir la velocidad, mantener la distancia de seguridad, encender las luces bajas y evitar transitar por zonas con empozamientos profundos para prevenir fallas mecánicas o accidentes.

Se recomienda consultar el estado de las vías en tiempo real a través de los canales oficiales de @BogotaTransito y @TransMilenio antes de iniciar cualquier desplazamiento.