La congresista Luz Verónica Estrada está en el ojo de la polémica luego de que se revelara que su diploma universitario era falso.

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Resulta que la representante por el Pacto Histórico supuestamente era egresada de la Facultad de Ingeniería de Minas y Metalurgia de la Universidad Nacional. Sin embargo, la propia institución confirmó que no era así.

Procuraduría la suspendió provisionalmente

La controversia surgió por un debate en el Congreso cuando protagonizó un intercambio de palabras con el canciller Omar Bula. Llamó la atención la forma en la que Estrada se expresó y la sospecha de que no conocía acerca de un tema relacionado con la ingeniería que aseguró haber estudiado.

El diploma en cuestión presenta varias inconsistencias, siendo la más evidente que la firma de la decana de ese momento, Verónica Botero, no era esa. Esta información fue confirmada por ella misma.

Con el paso de los días, el escándalo creció y se supo que el diploma de bachiller también era falso. Así las cosas, su colectividad solicitó su renuncia y la Procuraduría la suspendió provisionalmente.

Noticias RCN habló con Sergio Alzate, director de la Veeduría de Misión Colombia Transparente, quien destacó las acciones que tomaron las autoridades en tiempo récord.

Frente a lo que vendría en el proceso, precisó que los delitos que le podrían imputar a Estrada son falsedad en documento público y privado, suplantación, celebración indebida de contratos y fraude procesal. La pena podría ir de los 10 a los 12 años tras las rejas.

¿Estrada podría ir a la cárcel?

Este caso es aún más grave al conocer que la congresista tuvo un contrato con la DIAN por más de 70 millones de pesos en el gobierno anterior.

Ahora bien, ha surgido una duda acerca del papel del Pacto Histórico en este escándalo. Sobre ello, Alzate indicó que el comité de ética de la colectividad tuvo conocimiento de dos denuncias de 2024 y 2025, antes de darle el aval. En ese orden de ideas, cabe la posibilidad de que se impida que postule candidatos a la Cámara por Antioquia en las próximas elecciones en cuatro años.

Con la suspensión, la siguiente persona en lista tomará la curul temporalmente. Sin embargo, dependiendo de las decisiones que tome la Corte Suprema, podría darse la figura de silla vacía.

El director puso sobre la mesa otro hecho considerado como paradójico. Resulta que Estrada firmó un proyecto de ley enfocado en verificar los títulos falsos en el país e inclusive participó en una audiencia con relación a este asunto. Por ende, habría incurrido en una omisión de incompatibilidad.