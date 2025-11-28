A la cárcel la temida 'Banda del Carro Rojo': eran los responsables de violentos robos de vehículos en Bogotá

La 'Banda del Carro Rojo' ya era un nombre muy sonado, especialmente por su violenta forma de atacar a conductores en distintos sectores de Bogotá.

Durante meses, las autoridades siguieron la pista de estos señalados delincuentes que, según las víctimas, actuaban con un mismo patrón: seguimientos, armas de fuegos reales y robos en cuestión de segundos.

Ahora, tras su captura en flagrancia, un juez ordenó enviarlos a la cárcel.

Los capturaron desayunando tras cometer un violento robo

Los siete integrantes de la llamada ‘Banda del Carro Rojo’ fueron sorprendidos luego de hurtar una camioneta de gama alta y, según las autoridades, detenerse a desayunar como si nada hubiera ocurrido.

Hasta ese punto llegaron los uniformados que ya les seguían la pista y lograron detenerlos en flagrancia.

La aprehensión permitió avanzar en un caso que venía siendo investigado hace meses, pues el grupo criminal era señalado de operar no solo en Kennedy, sino también en Engativá, Teusaquillo y Barrios Unidos.

Están implicados en once atracos violentos y un mismo modo de operación

Las autoridades sostienen que la organización está relacionada con, al menos, once robos de vehículos ejecutados con armas de fuego y bajo un método repetitivo.

Los videos en manos de la Policía muestran cómo las víctimas eran seguidas desde cuadras atrás.

Cuando la persona intentaba estacionar o ingresar al garaje, entre tres y cinco hombres descendían del vehículo rojo, todos armados, apuntando directamente al conductor, amenazándolo de muerte y obligándolo a entregar el carro encendido.

Una vez cometido el asalto, la banda se retiraba rápidamente y distribuía los vehículos, tres de los cuales ya fueron recuperados tras la captura, aunque varios más continúan sin aparecer.

Fueron enviados a la cárcel, pero solo uno aceptó cargos

Durante la audiencia, la Fiscalía imputó a los siete detenidos los delitos de hurto calificado y agravado, falsedad marcaria y receptación. Únicamente uno de ellos aceptó los cargos.

El juez determinó medida de aseguramiento intramural, enviándolos a prisión mientras avanza la recolección de pruebas y se procesan los múltiples testimonios que surgieron apenas se confirmó su captura.

Según la Policía de Bogotá, tras la noticia del operativo, decenas de ciudadanos llamaron a las líneas de atención para reportar haber sido víctimas de esta misma estructura.

Por su parte, el alcalde Carlos Fernando Galán celebró la decisión:

Gracias al trabajo cuidadoso de Policía de Bogotá y la Fiscalía Seccional, fortalecido con la denuncia ciudadana y el reconocimiento que las víctimas hicieron de la banda del carro rojo, esta noche un juez dictó medida intramural contra siete criminales, lo que significa que seguirán tras las rejas.