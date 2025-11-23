Alarmas encendidas por aumento de violencia política a pocos meses de las elecciones presidenciales

Colombia enfrenta un incremento alarmante de violencia política a menos de un año para las elecciones legislativas y presidenciales. Además, algunos departamentos y municipios se preparan para comicios atípicos tras la anulación de sus gobernantes.

RELACIONADO Implicada en el magnicidio de Miguel Uribe casi logra cometer otro atentado en Bogotá

Según la Misión de Observación Electoral (MOE), el año 2025 ha registrado un aumento exponencial en denuncias por amenazas, ataques y hostigamientos contra candidatos y líderes políticos.

369 hechos violentos han ocurrido en 2025

Alejandra Barrios, directora de la MOE, señaló que la violencia ha afectado a 28 departamentos, particularmente aquellos con presencia histórica de grupos armados y disputas territoriales. La organización advierte que estos episodios no solo podrían repetirse, sino intensificarse en las próximas semanas.

“El pasado 8 de noviembre, MOE ha registrado 369 hechos de violencia, donde más de la mitad han estado dirigidos contra liderazgos políticos”, sostuvo.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Bucaramanga contra Carlos Bueno, candidato a la alcaldía para las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre. Denunció a través de sus redes sociales que su sede política fue vandalizada en el barrio Cabecera del Llano.

Los partidos más afectados: ¿Cuáles son?

La MOE identifica la etapa de inscripción de firmas como un período crítico que históricamente marca un pico en las agresiones contra los candidatos. Esta fase del proceso electoral se considera especialmente vulnerable.

RELACIONADO Elección atípica para gobernador en Magdalena se desarrolla con innovadora herramienta tecnológica

Según el análisis de la organización electoral, los principales afectados por esta ola de violencia son dirigentes e integrantes de los partidos de oposición, entre ellos el Centro Democrático y el Conservador, los cuales concentran la mayor parte de los ataques reportados hasta la fecha.

La situación genera especial preocupación en territorios donde convergen intereses de grupos armados ilegales, economías ilícitas y disputas por el control territorial. Estas zonas representan los escenarios de mayor riesgo para candidatos y líderes políticos.