Vive Claro revela su plan para mitigar el exceso de ruido tras el concierto de Green Day

Los bogotanos tuvieron la oportunidad de vivir la gran inauguración del Vive Claro con la banda estadounidense Green Day, quienes convocaron, casi que de manera religiosa, a miles de fanáticos del punk rock. Varias generaciones se reunieron para celebrar el regreso de la banda que no venía a territorio colombiano hace más de siete años.

El espectáculo fue catalogado, por miles de asistentes, como uno de los mejores conciertos de la capital. Sin embargo, no todos disfrutaron del espectáculo ya que una gran cantidad de habitantes de los alrededores denunciaron los fuertes ruidos y vibraciones a las que se sometieron durante el show.

Ciudadanos reclaman exceso de ruido en el Vive Claro

Las redes sociales se convirtieron en el espacio ideal para compartir varios de los momentos más icónicos de dichos espectáculos. Sin embargo, la gran inauguración del novedoso recinto también se vio permeada por fuertes críticas de ciudadanos, quienes aseguraron que los niveles del sonido se encontraban por encima de los permitidos.

Otros de los clips revelaron la preocupación por parte de algunos ciudadanos, dentro del público, quienes se percataron de que el fuerte movimiento del suelo y la música habrían generado el movimiento de varias lámparas que se encontraban suspendidas en todo lo alto del lugar.

Respuesta por parte del Vive Claro

La administración del nuevo escenario cultural reconoció las sugerencias de los ciudadanos, de modo que, manifestaron su interés por cuidar el bienestar de la comunidad al ser los nuevos integrantes de dicho entorno.

Dentro de sus propuestas de mejora, según el comunicado oficial, se encuentra el trabajo para mejorar aspectos técnicos y operativos por medio de un plan de mitigación de ruido. Esto según los sistemas de calibración del sonido a los límites recomendados por la OMS.

Aunque el comunicado destaca que cumplen con la normativa vigente, en materia de seguridad y sonido, llevarán a cabo la instalación de barreras acústicas temporales y la implementación de equipos especializados para reducir emisiones.