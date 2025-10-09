Denuncian que vocero Emberá estaría impidiendo retorno de 60 niños

La Alcaldía de Bogotá publicó un documento en el que expresó su rechazo frente a las acciones de Fernando Queragama, vocero de la comunidad Emberá.

Vocero de los indígenas Emberá está impidiendo retorno de niños

Según el escrito, el vocero ha obstaculizado la atención institucional a cerca de 60 niñas, niños y adolescentes que permanecen en el Parque Nacional.

Es necesario mencionar que este 9 de septiembre se concretó el retorno de más de 500 personas de esta comunidad indígena a sus resguardos en Risaralda y Chocó, entre ellas 250 menores de edad.

Sin embargo, un grupo de familias decidió permanecer en Bogotá, situación que ha generado controversia por las restricciones que, según las autoridades, estaría imponiendo Queragama al acceso de los menores a los programas de apoyo y protección.

La Secretaría Distrital de Integración Social denunció que el líder comunitario no ha permitido que los niños accedan a cupos en los Centros Amar ni a los programas escolares con alimentación y servicios integrales ofrecidos por la Secretaría de Educación.

La entidad recordó que el interés superior de los menores está protegido por la Constitución y el Código de Infancia y Adolescencia, y advirtió que se promoverán las denuncias correspondientes por esta vulneración.

“Al llevar a las niñas y niños de su comunidad a una situación altamente vulnerable, obstruye la garantía de sus derechos y lesiona sus condiciones de vida. Actuaremos en consecuencia desde el Gobierno Distrital”, manifestó Roberto Angulo, secretario de Integración Social.

En la misma línea, Isabel Segovia, secretaria de Educación, subrayó que el derecho a la educación no puede ser objeto de chantaje.

“Es inaceptable que los estudiantes sean perjudicados por intereses particulares”, señaló, reiterando el llamado al ICBF para que se garantice la protección integral de esta población.

Por su parte, la Alta Consejería Distrital de Paz, Víctimas y Reconciliación recordó que se ofrecieron varias alternativas a las familias que permanecen en la capital.

Indígenas Emberá iniciaron retorno a sus resguardos en Risaralda y Chocó

Entre ellas, un traslado colectivo a la Unidad de Protección Integral La Florida, preparada para recibir hasta 150 personas, así como la opción de alojamiento individual temporal por un periodo de nueve meses en el marco de la Ruta de Integración Local. Ninguna de estas propuestas fue aceptada.

Las autoridades distritales enfatizaron que los desacuerdos entre adultos no deben convertirse en un obstáculo para garantizar los derechos de los menores de edad.

Finalmente, el Distrito reiteró su disposición de brindar apoyo humanitario y social, pero insistió en que no permitirá que los niños sean usados como instrumento de presión en las negociaciones.