Defensoría les pide a las autoridades tomar acciones urgentes por el volcán Puracé

La entidad cuestionó las medidas que han tomado las autoridades, indicando que no son suficientes.

Volcán Puracé.
Volcán Puracé. Foto: SGC.

diciembre 05 de 2025
05:18 p. m.
Hay alerta máxima en Cauca y Huila por el volcán Puracé. Desde hace un par de semanas, ha habido emisión de gases y cambios en su registro de sismos.

El Servicio Geológico (SGC) mantiene el estado de alerta en naranja. El último reporte, con fecha de 5 de diciembre, señaló que la ceniza llegó a los 900 metros sobre la cima del volcán.

Volcán Puracé en alerta naranja

La Defensoría le puso la lupa a la situación y les hizo un llamado a las autoridades para que se implementen acciones urgentes. Los municipios cercanos al volcán son Almaguer, Puracé, San Sebastián, Sotará, La Plata, La Argentina, San José de los Isnos, Saladoblanco y San Agustín.

El principal problema radica en la llamada zona A1 o de amenaza alta. Para la entidad, no están garantizadas las condiciones y, por ende, la evacuación es insuficiente en su información.

Las dudas que preocupan a la Defensoría

Muestra de ello, por ejemplo, es que no hay censo de familias en riesgo. Esta información es fundamental a la hora de contabilizar cuántas personas están en peligro y conocer a ciencia cierta los recursos que se deben suministrar.

Tampoco hay claridad sobre la forma en la que los bienes podrían salvarse, así como el futuro de cultivos y animales. Los alojamientos preocupan, dado que no tienen las capacidades básicas ni suficiencia en la prestación de salud ni organización en los canales de evacuación.

Con este contexto, la Defensoría les solicitó a las autoridades, tanto locales como nacionales, tener en cuenta lo mencionado y tomar las mejores decisiones: “Acciones de prevención efectiva en salud humana, salud animal y mantenimiento de cultivos”.

Asimismo, busca que las recomendaciones no se queden solo en Puracé, sino que se estudien a la hora tener un plan en otros fenómenos volcánicos.

