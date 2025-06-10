CANAL RCN
Colombia Video

Voraz incendio en Bucaramanga acabó con 12 viviendas, dejó decenas de afectados y mascotas muertas

Más de 60 personas lo perdieron todo tras un grave incendio que consumió completamente 12 viviendas.

Noticias RCN

octubre 06 de 2025
08:26 a. m.
Es muy difícil la situación que se presentó en las últimas en Santander, tras un incendio en Zarabanda, un barrio de Bucaramanga, donde decenas de familias resultaron afectadas, tras un voraz incendio que acabó con sus casas.

Fueron 12 viviendas de madera y zinc las que terminaron consumidas por las llamas; mientras que otras ocho resultaron afectadas parcialmente en sus muros y fachadas.

Este grave incidente dejó dos personas heridas que recibieron atención prehospitalaria en el lugar de los hechos.

Familias perdieron sus casas y a sus mascotas por grave incendio

Autoridades hicieron presencia en el lugar para controlar la conflagración que duró más de tres horas y que dejó afectadas a al menos 60 personas que lograron salir de sus casas y que lo perdieron todo.

Natalia Sánchez, una de las personas afectadas por el incendio, reveló que no pudieron salvar a sus mascotas en medio de la emergencia:

Lo único que rescatamos fuimos nosotros mismos, mis hijas, mi marido. La verdad perdimos todos, nuestros perros, gatos.

Más de 60 personas que lo perdieron todo piden ayuda a las autoridades para poder sobrellevar esta difícil situación.

Investigan las causas del incendio en Bucaramanga

Eduard Sánchez, alcalde de Bucaramanga, explicó que “en este momento estamos con Gestión del Riesgo municipal haciendo ese balance de las afectaciones y las evaluaciones de las necesidades”.

Funcionarios de Bomberos, la Policía y de la Sijín hicieron presencia en el sitio mientras que se solicitó la intervención de la oficina de Gestión del Riesgo. Las causas del incendio aún son materia de investigación.

