Pasajeros vivieron momentos de pánico en vuelo hacia Pasto: el avión no pudo aterrizar

Momentos de pánico y tensión vivieron este martes los pasajeros del vuelo AV9401 de la aerolínea Avianca, el cual cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y el Aeropuerto Antonio Nariño, que sirve a la ciudad de Pasto. Las adversas condiciones climáticas en el departamento de Nariño impidieron el aterrizaje programado, obligando a la tripulación a activar los protocolos de seguridad.

De acuerdo con los reportes aeronáuticos, la aeronave despegó inicialmente de la capital de la República con normalidad. Sin embargo, al aproximarse a su destino, el panorama meteorológico se complicó drásticamente.

El aeropuerto Antonio Nariño, conocido por su complejo emplazamiento geográfico y la volatilidad de su clima, presentaba condiciones de visibilidad y vientos que no eran favorables para garantizar un descenso seguro.

Video de los momentos de pánico que vivieron los pasajeros

Ante este escenario, y priorizando el bienestar de los viajeros, la tripulación de Avianca realizó dos aproximaciones frustradas a la pista. Al notar que el panorama no mejoraba y que continuar con los intentos bajo esos estándares vulneraba las normativas de seguridad de la compañía, el capitán al mando tomó la decisión de suspender la maniobra y retornar de inmediato al Aeropuerto El Dorado.

Tras el regreso a Bogotá, los pasajeros permanecieron a la espera de una ventana climática favorable. Finalmente, una vez que los sistemas de control y los reportes de meteorología en Pasto confirmaron que el entorno era completamente seguro y apto para la navegación aérea, la aerolínea reprogramó la salida.

El vuelo AV9401 volvió a despegar con rumbo al sur del país a las 02:37 p.m., logrando culminar su trayecto sin más contratiempos. Las autoridades aeroportuarias recordaron a los usuarios que estas medidas, aunque generan retrasos, son indispensables para salvaguardar la vida de las tripulaciones y los pasajeros.