CANAL RCN
Colombia

Pasajeros vivieron momentos de pánico en vuelo hacia Pasto: el avión no pudo aterrizar

En las imágenes se pudo observar el miedo que sentían los pasajeros por esta situación.

Noticias RCN

mayo 26 de 2026
06:30 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Momentos de pánico y tensión vivieron este martes los pasajeros del vuelo AV9401 de la aerolínea Avianca, el cual cubría la ruta entre el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y el Aeropuerto Antonio Nariño, que sirve a la ciudad de Pasto. Las adversas condiciones climáticas en el departamento de Nariño impidieron el aterrizaje programado, obligando a la tripulación a activar los protocolos de seguridad.

De acuerdo con los reportes aeronáuticos, la aeronave despegó inicialmente de la capital de la República con normalidad. Sin embargo, al aproximarse a su destino, el panorama meteorológico se complicó drásticamente.

Avianca toma acciones legales contra pasajero que agredió sexualmente a una mujer en vuelo Bogotá – Madrid
RELACIONADO

Avianca toma acciones legales contra pasajero que agredió sexualmente a una mujer en vuelo Bogotá – Madrid

El aeropuerto Antonio Nariño, conocido por su complejo emplazamiento geográfico y la volatilidad de su clima, presentaba condiciones de visibilidad y vientos que no eran favorables para garantizar un descenso seguro.

Video de los momentos de pánico que vivieron los pasajeros

Ante este escenario, y priorizando el bienestar de los viajeros, la tripulación de Avianca realizó dos aproximaciones frustradas a la pista. Al notar que el panorama no mejoraba y que continuar con los intentos bajo esos estándares vulneraba las normativas de seguridad de la compañía, el capitán al mando tomó la decisión de suspender la maniobra y retornar de inmediato al Aeropuerto El Dorado.

Tras el regreso a Bogotá, los pasajeros permanecieron a la espera de una ventana climática favorable. Finalmente, una vez que los sistemas de control y los reportes de meteorología en Pasto confirmaron que el entorno era completamente seguro y apto para la navegación aérea, la aerolínea reprogramó la salida.

El vuelo AV9401 volvió a despegar con rumbo al sur del país a las 02:37 p.m., logrando culminar su trayecto sin más contratiempos. Las autoridades aeroportuarias recordaron a los usuarios que estas medidas, aunque generan retrasos, son indispensables para salvaguardar la vida de las tripulaciones y los pasajeros.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Así fueron las horas previas a la muerte de Kevin Santiago Ángel: mamá contó cómo fue la última llamada

Ministerio de Transporte

MinTransporte confirma que no se adjudicará la iniciativa privada ‘Conexión Centro’ en el Eje Cafetero

Elecciones presidenciales 2026

Horarios de la ley seca por elecciones presidenciales 2026 de este 31 de mayo

Otras Noticias

Federación Colombiana de Fútbol

Video revela robo en sede de la Selección Colombia: hurtaron cámara y maleta

Escándalo en conferencia de la Selección Colombia por robo. ¿Qué pasó?

Donald Trump

¿Qué dice el último chequeo médico de Trump a puertas de cumplir los 80 años?

Se trata de la tercera ronda de exámenes a la que se somete el republicano, tras volver a la Casa Blanca en enero de 2025.

Diomedes Díaz

¿Qué pasó con el diamante en el diente de Diomedes Díaz? Hijo reveló detalles

Aplicaciones

Colombianos tendrán nueva plataforma de movilidad: estos serán los beneficios

Enfermedades

Ansiedad, estrés y curiosidad: estudio reveló las causas detrás del consumo constante de cigarros electrónicos