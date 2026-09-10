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Vuelo de Avianca Medellín-Nueva York aterriza de emergencia en Miami: esta fue la razón

Este fue desviado a Miami debido a una turbulencia imprevista. Conoce los detalles de la atención a pasajeros y tripulación.

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Foto: AFP.

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
08:31 a. m.
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Un vuelo de la aerolínea Avianca que operaba la ruta entre las ciudades de Medellín (Colombia) y Nueva York (Estados Unidos) vivió momentos de tensión la tarde de este 9 de octubre de 2026, luego de enfrentar una severa turbulencia imprevista en pleno trayecto.

Ante la situación, la tripulación y los protocolos internos de seguridad de la compañía determinaron cambiar el rumbo de la aeronave de manera preventiva hacia el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA), donde finalmente el avión logró aterrizar sin mayores contratiempos y de forma segura.

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De acuerdo con el comunicado oficial emitido por la aerolínea, un total de nueve personas resultaron con diversas afectaciones físicas a consecuencia de la fuerte sacudida en el aire.

Específicamente, el reporte oficial detalla que tres miembros de la tripulación de cabina y seis pasajeros presentaron lesiones y malestares asociados al fenómeno meteorológico.

Esta fue la razón de la emergencia en el vuelo de Avianca

Tan pronto la aeronave tocó tierra en la pista de Miami, los equipos de emergencia del aeropuerto y el personal especializado de Avianca se activaron de manera inmediata para brindar asistencia prioritaria a los afectados. Los protocolos médicos entraron en marcha al pie de la letra con el objetivo de evaluar y tratar a los pasajeros y trabajadores que sufrieron las consecuencias de la turbulencia imprevista.

Por otro lado, la aerolínea informó que el resto de los viajeros que iban a bordo del vuelo AV042 no sufrieron lesiones de gravedad. Para ellos, el equipo de aeropuertos de Avianca desplegó un plan logístico de contingencia con el fin de garantizar la continuidad de su itinerario hacia su destino final en Nueva York, ofreciéndoles acompañamiento, asistencia constante y soporte en todo momento mientras se gestionaban las alternativas de viaje.

Tras lo sucedido, la compañía ha mantenido un canal de comunicación directo y constante tanto con los pasajeros como con los tripulantes involucrados en este incidente, asegurando que se les sigue prestando apoyo integral mientras se supera por completo la contingencia.

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