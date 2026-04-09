Medellín no está cumpliendo la meta de ahorro de agua para evitar racionamiento

Medellín enfrenta el desafío de reducir su consumo de agua en medio del fenómeno de El Niño más severo de la historia y por segundo día consecutivo, la ciudad no ha logrado alcanzar la meta establecida de ahorrar 92 litros de agua por predio, una cifra equivalente a 18 baldes y medio de 5 litros cada uno.

Las autoridades municipales han advertido sobre la gravedad de la situación, especialmente en las zonas del nororiente y centro-oriente.

"Estamos en el fenómeno de El Niño más severo de la historia, los envases están rebajando, en el caso de Piedras Blancas, por cada día que nos lleva más o menos un 5%", aseguró John Maya, gerente de EPM.

Agregó que para cumplir la meta quedan tres días: viernes 4, sábado 5 y domingo 6 de septiembre. "si en esos cinco días que habíamos puesto de seguimiento no se cumple con el ahorro de los 92 litros en la zona nororiental y centro-oriental, 70 litros en la parte sur y norte, tendremos que tomar decisiones la próxima semana".

Recomendaciones para reducir el consumo de agua

Reutilizar el agua de la lavadora, lo cual puede representar un ahorro entre 30 y 40 litros.

Cepillarse los dientes usando un vaso de agua, ahorrando aproximadamente 12 litros.

Reducir el tiempo en la ducha,10 minutos en el baño equivalen a 120 litros de agua, pero cerrando la llave mientras se enjabonan, el gasto puede reducirse entre 20 y 30 litros.

El racionamiento fue suspendido tras dos días

Luego de dos días de racionamiento, la Alcaldía y EPM informaron que la medida quedaba suspendida porque, aunque pocas, las lluvias de los últimos días ayudaron a subir el nivel del embalse de Piedras Blancas que surte a las seis comunas de las zonas centro y nororiental de la ciudad.

La Alcaldía señaló que en los dos primeros días el ahorro promedio llegó a los 120 litros de agua por segundo, cerca de 10 millones de litros al día.

Sin embargo, advirtieron que si el consumo de agua aumentaba, volverían los cortes, sobre todo porque faltan los meses más críticos del fenómeno de El Niño.

"El anuncio de mantener la suspensión del racionamiento está sujeto al análisis que harán el Distrito y EPM sobre el ahorro de agua en toda la ciudad y su área metropolitana. Cada día, se hará seguimiento a los consumos, cuya reducción se espera en viviendas, empresas y espacio público", señaló la administración.