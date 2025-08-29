Wilson Ruiz: “Una persona de 15 años en adelante debe ser tratada como adulto”

Seguimos con nuestras entrevistas a candidatos en Tribuna RCN, la gran alianza informativa entre Noticias RCN, La FM, Radio Uno, Alerta y el diario La República.

Hoy por Tribuna RCN pasó el abogado y exministro de Justicia del gobierno Duque, Wilson Ruiz, quien habló sobre la necesidad de endurecer las penas para menores de edad, las consecuencias de desplegar tropas a la frontera con Venezuela y la recuperación de las finanzas del Estado.

Noticias RCN: ¿Cree que se deben endurecer las penas para menores infractores y que paguen lo mismo que un adulto?

Wilson Ruiz: No hay que esperar que las cosas pasen, hay que trabajar la prevención. Una persona que tenga 15 años en adelante debe ser tratada como adulto, es decir, hay que aplicar las penas como si fueran adultos y meterlo a cárceles comunes.

Noticias RCN: ¿Cree es necesario proteger a los menores que son instrumentalizados por bandas criminales?

W. R.: Claro, debemos tener en cuenta una cosa es el autor material y otra el intelectual. A quienes son los determinadores de los crímenes hay que aplicarles con mayor contundencia las penas.

No hay que meterlos en cárceles con prebendas o beneficios, sino a cárceles comunes.

Noticias RCN: ¿Cómo va a recuperar los territorios tomados por la criminalidad para garantizar la seguridad de los colombianos?

W. R.: Lo primero es que estoy trabajando como si fuera presidente. Lo que se necesita es carácter, no habrá ninguna parte del territorio vedado. Nuestra fuerza pública debe recuperar hasta el último centímetro y para ello necesitamos devolver el concepto de autoridad, duplicar el presupuesto y colocar todos los hombres que nos faltan.

Noticias RCN: ¿Cómo piensa recuperar las finanzas del Estado?

W. R.: Me parece que es una vergüenza que este gobierno pretenda intentar una tercera reforma tributaria. Todo lo que dice el presidente es mentira.

Por qué pasa esto, porque gastan más que lo que el gobierno recibe, eso es muy sencillo.

Tenemos que reajustar, dar más oportunidad para que los empresarios reactiven la economía del país, acabar con tanta informalidad y este va a ser el mundo de las oportunidades para los jóvenes.

Noticias RCN: ¿Qué implicaciones tendría la militarización del Catatumbo en la frontera con Venezuela?

W. R.: Estoy en completo desacuerdo, nos faltan 30.000 miembros de la fuerza pública y cómo vamos a enviar de forma tan irresponsable a 25.000 muchachos del Ejército, es como que los llevaran a la ciega.

Uno jamás puede aliarse con narcoterroristas, delincuentes y dictadores. Ya lo dije y lo sostengo, el presidente Petro está buscando que lo extraditen por temas de narcotráfico porque se volvió un aliado incondicional de Maduro.

Noticias RCN: ¿Con qué exfuncionarios del gobierno Duque se aliaría?

W. R.: Yo soy un hombre libre de orgullos, lo que busco es que sea la mejor opción para el país, que respete el Estado social de derecho, la constitución y la ley.