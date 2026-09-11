Aerolínea anunció nueva ruta internacional directa con Bogotá: estos son los precios

Wingo anunció que puso en marcha una nueva conexión aérea entre Bogotá y Puerto Plata, en República Dominicana. Esto, con el objetivo de ampliar las alternativas para los colombianos que estén interesados en viajar este fin de año hacia el Caribe.

Wingo anuncia nueva ruta entre Bogotá y Puerto Plata en República Dominicana

La inauguración de esta ruta se llevó a cabo este lunes 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Con esta operación, la compañía se convierte en la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Colombia y Puerto Plata.

El evento contó con la participación de representantes de la Aeronáutica Civil, ProColombia, el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Embajada de República Dominicana en Colombia.

¿Cuándo operará la nueva ruta de Wingo a Puerto Plata?

De acuerdo con la información entregada por la compañía, los vuelos entre Bogotá y Puerto Plata tendrán dos frecuencias semanales: los lunes y viernes y la operación estará disponible hasta el próximo 25 de enero de 2027.

Para este periodo, Wingo dispondrá de cerca de 9.000 sillas y ofrecerá tiquetes desde los 300 dólares, ida y regreso, con tasas e impuestos incluidos. Los viajeros interesados podrán consultar las tarifas y adquirir sus boletos a través de la página web de la aerolínea.

Con la apertura de esta conexión, Puerto Plata se suma a los destinos dominicanos a los que llega la compañía, junto con Punta Cana y Santo Domingo. Actualmente, Wingo conecta a Punta Cana desde Bogotá y Medellín, mientras que ofrece vuelos hacia Santo Domingo desde Medellín. Con la nueva ruta, la aerolínea completa cuatro conexiones entre Colombia y República Dominicana.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, aseguró que desde la aerolínea están felices de “inaugurar esta nueva conexión entre Bogotá y Puerto Plata, un destino que reúne la riqueza de la cultura dominicana con la belleza de sus playas y que se convierte en una nueva alternativa para las vacaciones de los colombianos. Eso es lo que buscamos en Wingo: ofrecer a los viajeros destinos nuevos y diferentes para explorar América Latina y el Caribe a bajo costo, con una experiencia cercana, empática y confiable".