CANAL RCN
Colombia

Aerolínea anunció nueva ruta internacional directa con Bogotá: estos son los precios

La inauguración de esta ruta se llevó a cabo este lunes 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

Foto: diseñada por Magnific
Foto: Diseñado por Magnific

Noticias RCN

noviembre 09 de 2026
10:55 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Wingo anunció que puso en marcha una nueva conexión aérea entre Bogotá y Puerto Plata, en República Dominicana. Esto, con el objetivo de ampliar las alternativas para los colombianos que estén interesados en viajar este fin de año hacia el Caribe.

Wingo anuncia nueva ruta entre Bogotá y Puerto Plata en República Dominicana

Destino Oculto Wingo 2026: Sint Maarten es la isla del Caribe elegida
RELACIONADO

Destino Oculto Wingo 2026: Sint Maarten es la isla del Caribe elegida

La inauguración de esta ruta se llevó a cabo este lunes 9 de noviembre en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Con esta operación, la compañía se convierte en la única aerolínea que ofrece vuelos directos entre Colombia y Puerto Plata.

El evento contó con la participación de representantes de la Aeronáutica Civil, ProColombia, el Instituto Distrital de Turismo de Bogotá, el Aeropuerto Internacional El Dorado y la Embajada de República Dominicana en Colombia.

¿Cuándo operará la nueva ruta de Wingo a Puerto Plata?

De acuerdo con la información entregada por la compañía, los vuelos entre Bogotá y Puerto Plata tendrán dos frecuencias semanales: los lunes y viernes y la operación estará disponible hasta el próximo 25 de enero de 2027.

Para este periodo, Wingo dispondrá de cerca de 9.000 sillas y ofrecerá tiquetes desde los 300 dólares, ida y regreso, con tasas e impuestos incluidos. Los viajeros interesados podrán consultar las tarifas y adquirir sus boletos a través de la página web de la aerolínea.

Prestigiosa aerolínea internacional conectará Medio Oriente con Bogotá: conozca cómo funcionará la operación
RELACIONADO

Prestigiosa aerolínea internacional conectará Medio Oriente con Bogotá: conozca cómo funcionará la operación

Con la apertura de esta conexión, Puerto Plata se suma a los destinos dominicanos a los que llega la compañía, junto con Punta Cana y Santo Domingo. Actualmente, Wingo conecta a Punta Cana desde Bogotá y Medellín, mientras que ofrece vuelos hacia Santo Domingo desde Medellín. Con la nueva ruta, la aerolínea completa cuatro conexiones entre Colombia y República Dominicana.

Jorge Jiménez, vicepresidente Comercial y de Planeación de Wingo, aseguró que desde la aerolínea están felices de “inaugurar esta nueva conexión entre Bogotá y Puerto Plata, un destino que reúne la riqueza de la cultura dominicana con la belleza de sus playas y que se convierte en una nueva alternativa para las vacaciones de los colombianos. Eso es lo que buscamos en Wingo: ofrecer a los viajeros destinos nuevos y diferentes para explorar América Latina y el Caribe a bajo costo, con una experiencia cercana, empática y confiable".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Bogotá

Autoridades investigan la muerte de Ramsés Vargas Quevedo: apareció con un impacto de bala

Gustavo Petro

Denuncian al abogado del expresidente Petro por caso Miguel Uribe

Bolívar

Este es el cabecilla del ELN que estaría detrás del ataque que dejó tres soldados muertos en Bolívar

Otras Noticias

Ecopetrol

USO rechaza propuesta de vender parte de Ecopetrol y advierte riesgos para la soberanía energética

El sindicato reiteró que se opondrá a cualquier iniciativa orientada a vender la participación estatal en la compañía.

Viral

Kris R presumió las fotografías de su primer hijo junto a Karina García: “El heredero”

El cantante compartió una sentida reflexión al darle la bienvenida a su primer hijo.

Independiente Santa Fe

"Quería que me sacaran tarjeta amarilla": Pablo Repetto tras la goleada de Santa Fe

Nicolás Maduro

Revelan nuevos detalles sobre la salud de Cilia Flores en una cárcel de Nueva York

Alimentos

Estudio revela el impacto de los arándanos en el estado de ánimo de los adultos mayores